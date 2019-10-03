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محبي الكشتات والبر ينتظرون دخول ” الوسم

http://almnatiq.net/?p=781370
المناطق _ الرياض

يالله بوسمٍ تفرحنا تباشيره
يمطر على الدار ويملي خباريها

بهذه الأبيات بدأ عشاق البر و ” الحلال” بالتغني بهذا الموسم الذي يطلق عليه ” الوسم” وهو موسم الأمطار والخضرة،حيث تعتدل في هذا الموسم الحرارة نهاراً ويكون الطقس بارداً ليلاً، كما تساهم أمطار الوسم بنمو الأعشاب البرية والفقع.
ويبدأ الوسم “موسم الأمطار” لهذا العام بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ويستمر حتى 6 ديسمبر/ كانون الأول ومدته 52 يوماً، وسمي بهذا الاسم لأنه يسم الأرض بالخضرة والنبات، ‏وإذا تتابع الخير والمطر في هذه الفترة يعقبه ربيع مميز ويظهر الفقع (الكمأة).

ويوجد علامات عدة واضحة لدخول الوسم، منها: يبدأ عبور الطيور المهاجرة سماء الجزيرة العربية، ويُجنى عسل السدر، وتكون حركة السحب من الغرب إلى الشرق استجابة للتيار النفاث الغربي، كما تعتدل الأجواء ليلاً بشكل كبير نتيجة حركة الشمس الظاهرية للجنوب، إضافة إلى موجات غبار متوسطة نتيجة المنخفضات العلوية التي تنحدر نحو المنطقة.

ويبدأ المرتفع الجوي السيبيري في نهاية فترة الوسم بالتأثير المباشر على المملكة ويعمل ذلك على انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس مما يستدعي ارتداء الملابس الشتوية، ويحدث انخفاض الحرارة خاصة في ساعات الليل.
وكثيرا ما تكررت حالات قوية في فترة الوسم واقربها الى الذاكرة ما حصل في نوفمبر 2013 في العاصمة الرياض كذلك مناطق واسعة من المملكة عندما تشكلت السيول واستمر تساقط الامطار الغزيرة في انحاء واسعة من البلاد، كما جرى اضخم الاودية في المملكة في نوفمبر 2008 عندما استمر تساقط الامطار الغزيرة لعدة ايام، وتكررت قوة الوسم في سنوات عديدة اهمها 2012، 2004، 1997، كذلك قد تكون فترة الوسم ضعيفة كما حدث في  وسم 2010.

 

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