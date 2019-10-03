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صحة الرياض تدشن “كافح” .. للحد من سمنة الأطفال

صحة الرياض تدشن “كافح” .. للحد من سمنة الأطفال
http://almnatiq.net/?p=781379
المناطق _ الرياض

أطلقت “صحة الرياض” فعاليات الحملة التوعوية لمكافحة السمنة لدى الأطفال، والتي تستمر ليومين بالعثيم مول تحت شعار “كافح”.
وأكدت “صحة الرياض” أن الحملة تهدف إلى التعريف بالمخاطر الصحية للسمنة على الأطفال وما قد ينتج عنها من أمراض، حيث يتخلل هذه الحملة العديد من الفعاليات التي تشتمل على باقة من الأنشطة التوعوية بأسباب السمنة عند الأطفال والعادات الغذائية والسلوكية المسببة لها، ووسائل الوقاية من فرص الإصابة بالسمنة وطرق علاج السمنة على ضوء التشخيص الدقيق للصغار، بالإضافة إلى مجموعة من النصائح والإرشادات الطبية التي يقدمها الأطباء والمختصين للكبار أيضًا.

ولفتت “صحة الرياض” إلى أن العديد من الأطباء المتخصصين في مختلف التخصصات المتعلقة بالسمنة وعلاجها ومن المختصين مجال التغذية يشاركون في فعاليات حملة “كافح” لمكافحة السمنة لدى الأطفال بهدف إيضاح مخاطر السمنة على الأطفال للأهالي والأسر من زوار ومرتادي المول والإجابة عن أية استفسارات من أولياء الأمور.
يُذكر أن حملة ” كافح” لمكافحة السمنة لدى الأطفال ستتضمن فعالياتها عددًا من أركان التوعية الصحية بخصوص السمنة، وسيتم توزيع عدد كبير من الإصدارات والمطبوعات والدراسات الحديثة التي ستسهم في تنمية الوعي بمخاطر السمنة على صحة الطفل البدنية والنفسية وتصحيح العادات الغذائية وغير الصحية المسببة للسمنة وإرشاد الآباء والأمهات إلى الطرق الصحيحة لحماية الأطفال من السلوك الغذائي الخاطئ.
وتأتي الحملة التوعوية برعاية صيدليات الدواء و كاندي و د. بيبي والتي تتبناها “صحة الرياض” ، وتستهدف من خلالها الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين والمقيمين للحد من الآثار السلبية للكثير من الأمراض، ولحثّهم على تجنب السلوكيات الصحية والغذائية السيئة، والتي يمكن أن تؤثر على صحتهم وصحة أبنائهم.

 

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