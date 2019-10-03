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الإدارة النسائية بالأمانة تشارك المتطوعات ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء

الإدارة النسائية بالأمانة تشارك المتطوعات ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء

منطقة الجوف

الإدارة النسائية بالأمانة تشارك المتطوعات ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء

http://almnatiq.net/?p=781386
المناطق _ الجوف

ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف والتي تبنتها أمانة المنطقة وفي إطار حرص الأمانة على تفعيل ودعم الشراكة المجتمعية شاركت الادارة النسائية بأمانة الجوف فريق فرسان المملكة التطوعي صباح اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019 بغرس الأشجار في منتزة العزيزية  .
وذكرت مديرة القسم النسائي المهندسة بشرى الرويلي أن مشاركة العنصر النسائي مع الفرق التطوعية تساهم بشكل كبير في بث ثقافة المحافظة على البيئة و معرفة طرق غرس الأشجار و الوقت المناسب لتكون شاهد على المشاركة النسائية التطوعية ووضع بصماتهن من خلال المبادرة والبرامج المختلفة وهذا يوضح روح العمل التطوعي وتعزيز قيمته عند المرأة .
وقدمت قائدة فريق فرسان المملكة (التطوعي) الأستاذة بثينة العشيش شكرها وتقديرها لأمانة منطقة الجوف من خلال إتاحة لهم الفرصة وللمساهمة في زيادة الرقعة الخضراء .
يأتي ذلك وفق توجيهات ومتابعة مستمرة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان في فتح باب المجال للفرق التطوعية
مضيفاً أن التطوع أصبح أكثر من أي وقت مضى ويتوافق مع رؤية 2030 وعنصرًا مهمًا في تنمية الأوطان، مبينا أن المجتمع في المملكة يتسم بقيم العطاء والتعاون  .

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