إعلان قائمة الأخضر لمواجهتي سنغافورة وفلسطين في تصفيات كأسي العالم وآسيا

إعلان قائمة الأخضر لمواجهتي سنغافورة وفلسطين في تصفيات كأسي العالم وآسيا

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إعلان قائمة الأخضر لمواجهتي سنغافورة وفلسطين في تصفيات كأسي العالم وآسيا

إعلان قائمة الأخضر لمواجهتي سنغافورة وفلسطين في تصفيات كأسي العالم وآسيا
http://almnatiq.net/?p=781407
المناطق _ الرياض

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم “الفرنسي “إيرڤي رينارد عن قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتي منتخبي سنغافورة وفلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ويدخل الأخضر معسكرًا إعداديًا في منطقة القصيم يوم السابع من أكتوبر الجاري، حيث سيواجه المنتخب السنغافوري في العاشر من أكتوبر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم، فيما يلتقي نظيره الفلسطيني في الخامس عشر من الشهر نفسه.
وضمت قائمة “الأخضر” 24 لاعبًا هم : محمد العويس، وفواز القرني، وأمين بخاري، وعلي آل بليهي، وعبدالله مادو، وزياد الصحفي، وعلي لاجامي، وحسان تمبكتي، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وعبدالله الشامخ، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالرحمن الدوسري، وعبدالإله المالكي، وعبدالله الخيبري، ويحيى الشهري، وعبدالفتاح عسيري، وهتان باهبري، وفراس البريكان، وهارون كمارا، وعبدالله الحمدان.

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