وزير النقل يوضح حقيقة ما تم تداوله عن بدء احتساب رسوم الطرق مع بداية 2020

المناطق _ الرياض

كشف وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العامودي، اليوم الخميس، حقيقة ما تم تداوله في وسائل إعلامية حول بدء الوزارة احتساب رسوم على الطرق مع بداية 2020.

وأوضح “العامودي” في مداخلة عبر قناة “الإخبارية”، أن هذا الأمر غير صحيح وأنه حتى الآن لم يصدر أي قرارات حول هذا الأمر.

وأضاف وزير النقل أن هذه الفكرة تحت الدراسة، وأنها ستدرس من جميع النواحي وهل هي ستتطبق على الطرق الجديدة أم الحالية.

وأكد “العامودي” أن هناك لجنة فنية متخصصة تدرس هذا الأمر من جميع نواحيه، وحال الانتهاء منه سيتم رفع التوصيات للجهات العليا، مشددًا على أنه لن تفرض أي رسوم على الطرق بالمملكة قبل 2020.

وأشار “العامودي” إلى أن الدراسة تشمل حتى الآن فقط الطرق بين المدن، وليس الطرق الرئيسية في المدن.