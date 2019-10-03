إدارة “تعليم الجوف” تعزز حماية الطلاب ببرنامج “رفق”

الجوف _ محمد الحسن

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة التوجيه

والإرشاد للبنين والبنات، البرنامج الإرشادي لخفض العنف “رفق”، والذي

يستهدف جميع مدارس المنطقة لمدة أسبوع .

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد “بنين” الأستاذ عبدالله بن صالح الملحق أن “رفق” برنامج أقرته وزارة التعليم تأكيداً منها للدور

الإرشادي الهام الذي تقوم به المدرسة في حماية الطلاب من بعض المشكلات السلوكية ومنها مشكلة العنف المدرسي .

وقال إن البرنامج يشتمل على العديد من الجوانب الوقائية والعلاجية،

كالتعريف بالمشكلة وبيان أنواعها .

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تبصير الطلاب والعاملين في المدرسة

وأولياء الأمور بمفهوم العنف وأسبابه وأشكاله المختلفة وإكسابهم المهارات الشخصية والاجتماعية لخفض جميع أشكال العنف المدرسي .