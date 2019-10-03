احدث الأخبار

بحضور كبار السن من أهالي المحافظة محافظ الطائف يرعى حفل اليوم العالمي للمسنين
منوعات
 وزارة النقل تنفي اعتزامها فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من عام 2020م
أبرز المواد
 الإماراتي هزاع المنصوري يعود إلى الأرض في ختام رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تعزز حماية الطلاب ببرنامج “رفق”
منطقة الجوف
 تركي آل الشيخ يستنفر أهل الرياض: نبي الاستراحات والشقق الفندقية والفلل تتنشط
أبرز المواد
 وزير النقل يوضح حقيقة ما تم تداوله عن بدء احتساب رسوم الطرق مع بداية 2020
أبرز المواد
 فرنسا تحتضن معرض ” العلا … أعجوبة المملكة ” الأربعاء المقبل
أبرز المواد
 إعلان قائمة الأخضر لمواجهتي سنغافورة وفلسطين في تصفيات كأسي العالم وآسيا
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أهمية بحث سبل إقرار تشريعات دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية
أبرز المواد
 المنتخب السعودي يعلن رسميا اللعب في رام الله بفلسطين
أبرز المواد
 العراق ينتفض ضد تدخلات ملالي طهران
أبرز المواد
 محافظ الخرج ينقل شكر أمير الرياض لأعضاء لجنة متابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي
منطقة الرياض
بحضور كبار السن من أهالي المحافظة محافظ الطائف يرعى حفل اليوم العالمي للمسنين

بحضور كبار السن من أهالي المحافظة محافظ الطائف يرعى حفل اليوم العالمي للمسنين

منوعات
وزارة النقل تنفي اعتزامها فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من عام 2020م

وزارة النقل تنفي اعتزامها فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من عام 2020م

أبرز المواد
الإماراتي هزاع المنصوري يعود إلى الأرض في ختام رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية

الإماراتي هزاع المنصوري يعود إلى الأرض في ختام رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية

أبرز المواد
إدارة “تعليم الجوف” تعزز حماية الطلاب ببرنامج “رفق”

إدارة “تعليم الجوف” تعزز حماية الطلاب ببرنامج “رفق”

منطقة الجوف

إدارة “تعليم الجوف” تعزز حماية الطلاب ببرنامج “رفق”

إدارة “تعليم الجوف” تعزز حماية الطلاب ببرنامج “رفق”
http://almnatiq.net/?p=781422
الجوف _ محمد الحسن

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة التوجيه
والإرشاد للبنين والبنات، البرنامج الإرشادي لخفض العنف “رفق”، والذي
يستهدف جميع مدارس المنطقة لمدة أسبوع .

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد “بنين” الأستاذ عبدالله بن صالح الملحق أن “رفق” برنامج أقرته وزارة التعليم تأكيداً منها للدور
الإرشادي الهام الذي تقوم به المدرسة في حماية الطلاب من بعض المشكلات السلوكية ومنها مشكلة العنف المدرسي .

وقال إن البرنامج يشتمل على العديد من الجوانب الوقائية والعلاجية،
كالتعريف بالمشكلة وبيان أنواعها .
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تبصير الطلاب والعاملين في المدرسة
وأولياء الأمور بمفهوم العنف وأسبابه وأشكاله المختلفة وإكسابهم المهارات الشخصية والاجتماعية لخفض جميع أشكال العنف المدرسي .

روابط ذات صلة

الإدارة النسائية بالأمانة تشارك المتطوعات ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء

الإدارة النسائية بالأمانة تشارك المتطوعات ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء
اصابة شخصين بإصابات حرجة بحادث تصادم بالقرب من القريات

اصابة شخصين بإصابات حرجة بحادث تصادم بالقرب من القريات
الهلال الأحمر بالجوف يحاضر بدار الملاحظة الإجتماعية بسكاكا

الهلال الأحمر بالجوف يحاضر بدار الملاحظة الإجتماعية بسكاكا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*