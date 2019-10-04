احدث الأخبار

تناول القهوة بالسمن.. 4 فوائد صحية مذهلة
أبرز المواد
 المخرج المنفذ في مسرح كيف الأحمدي: مبادراتنا للبناء والتنمية المسرحية جدة
منطقة مكة المكرمة
 مذكرة تعاون بين مجموعة صافولا وأكاديمية دلّة لنشر ثقافة العمل التطوعي
منطقة مكة المكرمة
 بحضور كبار السن من أهالي المحافظة محافظ الطائف يرعى حفل اليوم العالمي للمسنين
منطقة مكة المكرمة
 وزارة النقل تنفي اعتزامها فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من عام 2020م
أبرز المواد
 الإماراتي هزاع المنصوري يعود إلى الأرض في ختام رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تعزز حماية الطلاب ببرنامج “رفق”
منطقة الجوف
 تركي آل الشيخ يستنفر أهل الرياض: نبي الاستراحات والشقق الفندقية والفلل تتنشط
أبرز المواد
 وزير النقل يوضح حقيقة ما تم تداوله عن بدء احتساب رسوم الطرق مع بداية 2020
أبرز المواد
 فرنسا تحتضن معرض ” العلا … أعجوبة المملكة ” الأربعاء المقبل
أبرز المواد
 إعلان قائمة الأخضر لمواجهتي سنغافورة وفلسطين في تصفيات كأسي العالم وآسيا
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أهمية بحث سبل إقرار تشريعات دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية
أبرز المواد
تناول القهوة بالسمن.. 4 فوائد صحية مذهلة

تناول القهوة بالسمن.. 4 فوائد صحية مذهلة

أبرز المواد
المخرج المنفذ في مسرح كيف الأحمدي: مبادراتنا للبناء والتنمية المسرحية جدة

المخرج المنفذ في مسرح كيف الأحمدي: مبادراتنا للبناء والتنمية المسرحية جدة

منطقة مكة المكرمة
مذكرة تعاون بين مجموعة صافولا وأكاديمية دلّة لنشر ثقافة العمل التطوعي

مذكرة تعاون بين مجموعة صافولا وأكاديمية دلّة لنشر ثقافة العمل التطوعي

منطقة مكة المكرمة
بحضور كبار السن من أهالي المحافظة محافظ الطائف يرعى حفل اليوم العالمي للمسنين

بحضور كبار السن من أهالي المحافظة محافظ الطائف يرعى حفل اليوم العالمي للمسنين

منطقة مكة المكرمة

تناول القهوة بالسمن.. 4 فوائد صحية مذهلة

تناول القهوة بالسمن.. 4 فوائد صحية مذهلة
http://almnatiq.net/?p=781429
المناطق_وكالات

يلجأ البعض لإضافة السمن إلى مشروب القهوة وذلك للحصول المزيد من الفوائد، وخاصة ما يتعلق بتخسيس الوزن.

وفيما يلي 4 فوائد صحية لمزيج القهوة مع السمن، وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- صحة الأمعاء

بالنسبة للبعض، قد تكون القهوة السادة مؤذية للجهاز الهضمي، وتزعج عصارات المعدة، إلا أن إضافة السمن إلى القهوة يساعد على التقليل من أضرار القهوة على المعدة، وذلك لأنه يحتوي على نوع مفيد من حامض الدهون وأحماض أوميغا 3، وهو أمر جيد لصحة الجهاز الهضمي.

2- تسريع فقدان الوزن

لا ينصح بتخطي الدهون تماماً أثناء محاولة إنقاص الوزن. ما يجب عليك فعله هو اختيار الدهون الأكثر فائدة في خطة نظامك الغذائي، والتي من شأنها تسريع فقدان وزنك بكفاءة. عندما تختار تضمين دهون مغذية مثل السمن، فإنك تضاعف فوائد القهوة. من ناحية أخرى، فإن القهوة بالسمن لا تشعرك بالشبع فحسب، ولكنها أيضاً تمنع إنتاج هرمون الجوع، مما يبطئ عملية الهضم ويجعلك تتناول كميات أقل من الطعام.

3- استبدالها بوجبة الإفطار
إن كنت من الأشخاص الذين لا يتناولون وجبة الإفطار، فإن تناول القهوة بالسمن يمكن أن يوفر بعض السعرات الحرارية المستمدة من الدهون لتحصل على بعض الطاقة في فترة الصباح.

4- الحالة المزاجية
يفيد محتوى الدهون في السمن، الدماغ ويعزز الروابط العصبية ويحسن إنتاج الهرمونات في الجسم، ما يساعد على الحفاظ على حالة مزاجية مستقرة ومرتفعة لديك.

روابط ذات صلة

وزارة النقل تنفي اعتزامها فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من عام 2020م

وزارة النقل تنفي اعتزامها فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من عام 2020م
الإماراتي هزاع المنصوري يعود إلى الأرض في ختام رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية

الإماراتي هزاع المنصوري يعود إلى الأرض في ختام رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية
تركي آل الشيخ يستنفر أهل الرياض: نبي الاستراحات والشقق الفندقية والفلل تتنشط

تركي آل الشيخ يستنفر أهل الرياض: نبي الاستراحات والشقق الفندقية والفلل تتنشط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*