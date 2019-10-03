بحضور كبار السن من أهالي المحافظة محافظ الطائف يرعى حفل اليوم العالمي للمسنين

الطائف _ عادل الزهراني

رعى معالي محافظ الطائف الأستاذ “سعد بن مقبل الميموني” وبحضور كبار السن من أهالي المحافظة حفلهم بمناسبة اليوم العالمي للمسنين ، الذي أقامه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف بحديقة الردف وذلك بحضور مديري الدوائر الحكومية ورجال الأعمال والإعلاميين .

حيث شاهد معاليه المعارض المصاحبه والمشاركة باليوم العالمي واستمع إلى شرح مفصل عن ما تتضمنه هذه المعارض

بعدها كرم محافظ الطائف كبار المسنين الذين يحظون برعاية دار الرعاية الاجتماعية

كما كرم الجهات المشاركة والداعمة لهذه المناسبة

من جانبه عبر محافظ الطائف عن اعتزازه بحضور هذه المناسبة الغالية والتي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة وخاصة هذه الفئة التي نسعد بالمشاركة معهم وتقديم كل الدعم الممكن لاحتياجتهم

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله أحمد آل طاوي أن اليوم العالمي للمسنين مناسبة مهمة وغالية على قلوبنا ونحرص بفرع الوزارة على الاحتفال بها هادفين بذلك إلى رفع مستوى الوعي بحقوق المسنين وتسليط الضوء على هذه الفئة وعلى ماتقدمة الوزارة من خدمات ورعاية واهتمام تحت ظل الدعم الكبير واللا محدود من قبل الدولة.