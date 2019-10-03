احدث الأخبار

بحضور كبار السن من أهالي المحافظة محافظ الطائف يرعى حفل اليوم العالمي للمسنين
منوعات
 وزارة النقل تنفي اعتزامها فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من عام 2020م
أبرز المواد
 الإماراتي هزاع المنصوري يعود إلى الأرض في ختام رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تعزز حماية الطلاب ببرنامج “رفق”
منطقة الجوف
 تركي آل الشيخ يستنفر أهل الرياض: نبي الاستراحات والشقق الفندقية والفلل تتنشط
أبرز المواد
 وزير النقل يوضح حقيقة ما تم تداوله عن بدء احتساب رسوم الطرق مع بداية 2020
أبرز المواد
 فرنسا تحتضن معرض ” العلا … أعجوبة المملكة ” الأربعاء المقبل
أبرز المواد
 إعلان قائمة الأخضر لمواجهتي سنغافورة وفلسطين في تصفيات كأسي العالم وآسيا
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أهمية بحث سبل إقرار تشريعات دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية
أبرز المواد
 المنتخب السعودي يعلن رسميا اللعب في رام الله بفلسطين
أبرز المواد
 العراق ينتفض ضد تدخلات ملالي طهران
أبرز المواد
 محافظ الخرج ينقل شكر أمير الرياض لأعضاء لجنة متابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي
منطقة الرياض
بحضور كبار السن من أهالي المحافظة محافظ الطائف يرعى حفل اليوم العالمي للمسنين

بحضور كبار السن من أهالي المحافظة محافظ الطائف يرعى حفل اليوم العالمي للمسنين

منوعات
وزارة النقل تنفي اعتزامها فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من عام 2020م

وزارة النقل تنفي اعتزامها فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من عام 2020م

أبرز المواد
الإماراتي هزاع المنصوري يعود إلى الأرض في ختام رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية

الإماراتي هزاع المنصوري يعود إلى الأرض في ختام رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية

أبرز المواد
إدارة “تعليم الجوف” تعزز حماية الطلاب ببرنامج “رفق”

إدارة “تعليم الجوف” تعزز حماية الطلاب ببرنامج “رفق”

منطقة الجوف

بحضور كبار السن من أهالي المحافظة محافظ الطائف يرعى حفل اليوم العالمي للمسنين

بحضور كبار السن من أهالي المحافظة محافظ الطائف يرعى حفل اليوم العالمي للمسنين
http://almnatiq.net/?p=781441
الطائف _ عادل الزهراني

رعى معالي محافظ الطائف الأستاذ “سعد بن مقبل الميموني”  وبحضور كبار السن من أهالي المحافظة حفلهم بمناسبة اليوم العالمي للمسنين ، الذي أقامه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف بحديقة الردف وذلك بحضور مديري الدوائر الحكومية ورجال الأعمال والإعلاميين .
حيث شاهد معاليه المعارض المصاحبه والمشاركة باليوم العالمي واستمع إلى شرح مفصل عن ما تتضمنه هذه المعارض
بعدها كرم محافظ الطائف كبار المسنين الذين يحظون برعاية دار الرعاية الاجتماعية
كما كرم الجهات المشاركة والداعمة لهذه المناسبة
من جانبه عبر محافظ الطائف عن اعتزازه بحضور هذه المناسبة الغالية والتي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة وخاصة هذه الفئة التي نسعد بالمشاركة معهم وتقديم كل الدعم الممكن لاحتياجتهم
من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله أحمد آل طاوي أن اليوم العالمي للمسنين مناسبة مهمة وغالية على قلوبنا ونحرص بفرع الوزارة على الاحتفال بها هادفين بذلك إلى رفع مستوى الوعي بحقوق المسنين وتسليط الضوء على هذه الفئة وعلى ماتقدمة الوزارة من خدمات ورعاية واهتمام تحت ظل الدعم الكبير واللا محدود من قبل الدولة.

روابط ذات صلة

العلماء يحددون الملاذات الآمنة حال اندلاع وباء عالمي يهدد البشرية

العلماء يحددون الملاذات الآمنة حال اندلاع وباء عالمي يهدد البشرية
وزير الدفاع اليمني يثمّن دور تحالف دعم الشرعية في بلاده

وزير الدفاع اليمني يثمّن دور تحالف دعم الشرعية في بلاده
كيف تغسل “الجينز”؟.. قواعد محددة للحفاظ على “بنطالك”

كيف تغسل “الجينز”؟.. قواعد محددة للحفاظ على “بنطالك”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*