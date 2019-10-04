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مذكرة تعاون بين مجموعة صافولا وأكاديمية دلّة لنشر ثقافة العمل التطوعي

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مذكرة تعاون بين مجموعة صافولا وأكاديمية دلّة لنشر ثقافة العمل التطوعي

مذكرة تعاون بين مجموعة صافولا وأكاديمية دلّة لنشر ثقافة العمل التطوعي
http://almnatiq.net/?p=781444
جدة _ عادل الزهراني

اطلقت مجموعة صافولا بالتعاون مع أكاديمية دلّة للعمل التطوعي برنامجاً تعاونياً لتدريب وتأهيل الأفراد على العمل التطوعي، عبر مجموعة من الدورات والمحاضرات وورش العمل المجانية المتخصصة في إدارة الأعمال والإدارة المالية والموارد البشرية والتخصصات العلمية الإدارية المختلفة لأفراد المجتمع، وصولاً لتحقيق أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030 في مجال المسؤولية الاجتماعية.
وتعمل مذكرة التفاهم التي وقعها المدير التنفيذي للشؤون العامة والإستدامة في مجموعة صافولا طارق بن محمد اسماعيل مع المدير العام لإدارة المسؤولية الاجتماعية بدلّة البركة القابضة أيمن أنور فلمبان، على ترسيخ العمل التطوعي ونشر العلم والمعرفة في أوساط المجتمع، واستثمار الخبرات المتراكمة للطرفين لخدمة رؤية الوطن، والأهداف المجتمعية والإنسانية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا أنيس أحمد مؤمنة بأن “المذكرة تأتي في إطار اهتمام مجموعة صافولا بشباب وفتيات الوطن المنتجين وتحفيزهم على المزيد من الإبداع والتوهج، مشدداً على أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع يحتلان مكانة متقدمة وبارزة ضمن سلم أولويات صافولا. واهتمّت صافولا بإطلاق مجموعة واسعة من المشاريع والبرامج التي تعود على المجتمع بالنفع بشكل مستدام، فاطلقت برامج لتدريب وتوظيف ذوي الاعاقة عبر برنامج (مكين)، وكثفت جهودها لترسيخ ثقافة حفظ النعمة ورفع الوعي المجتمعي تجاه ظاهرة هدر الطعام عبر مبادرة (نقدرها)، وهذه الاتفاقية تشكل إضافة حيث نحث موظفي المجموعة إلى التطوع بخبراتهم المهنية والتخصصية نحو المجتمع”.
وأشار طارق اسماعيل بأنه “تم الاتفاق بين الطرفين على تنفيذ دورات ومحاضرات وورش عمل مجانية متخصصة في إدارة الأعمال والإداره المالية وإدارة الموارد البشرية والتخصصات العلمية الإدارية المختلفة لأفراد المجتمع، حيث تتبنى صافولا برامج خدمية مجتمعية مختلفة من خلال عالم صافولا، الذراع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية، وتسعى لتعزيز دورها في توعية المجتمع تجاه العديد من المجالات”.
ومن جهته أوضح أيمن فلمبـان “تعمل أكاديمية دلّة على نشر ثقافة العمل التطوعي وإيجاد الفرص الميدانية والمعرفية لمختلف فئات المجتمع، واستقطاب المتطوعين من أصحاب العلوم والمعارف في شتى المجالات للإستفادة من قدراتهم ومواهبهم، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم ما يختزلونه من علم ومعرفة بطريقة احترافية.”

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