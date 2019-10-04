المخرج المنفذ في مسرح كيف الأحمدي: مبادراتنا للبناء والتنمية المسرحية جدة

جدة _ عادل الزهراني

صرّح رامي الأحمدي المنسق العام للمبادرات في فريق محترف كيف عبر حسابه في تويتر @ramikaefعن ترشيح (22) من أصل (45) موهوب وموهوبة تقدموا للاستفادة من مبادرة معمل كيف المسرحي والاشتراك في الدورة المكثفة (المخرج المنفذ) وينتظر من المرشحين إكمال إجراءات الترشح وتعبئة النموذج المخصص لذلك.

وعن الدورة تحدث الأحمدي بأنها تحتوي على لقاءات نظرية وتطبيقية وفرصة عمل في الفريق لعروض مستمرة تتيح للمواهب تقديم أنفسهم في مجال الإخراج وإدارة الفريق المسرحي بمنهجية تستقي خبرتها من تراكمات محترف كيف للفنون المسرحية وخبرة أعضائها التي تمتد لأكثر من عشرين عاما، ونهدف من خلال حزمة المبادرات في 2019 إلى بناء الموهبة وصقلها وتمكين الشباب والشابات من قدرات إبداعية تدفعهم للمساهمة في المجال المسرحي ويسهمون بدورهم من تنمية المسرح السعودي والارتقاء بمحتواه الذي يحتاج إلى كاتب مدهش و مخرج مثقف وممثل مبدع لنصنع مسرحا يعيد الوهج الجماهيري للمسرح بعروض جاذبة وعميقة.

وقدّم شكره وتقديره للجهات المشاركة في تعزيز مبادرات مسرح كيف ومنها نادي جدة الأدبي و مكتبة الملك فهد العامة و جمعية الثقافة والفنون، على ما قدموه من تعاون جاد وواعي سهّل على المحترف تقديم مبادراته وخدمة المسرح ومواهبه الوطنية.

هذا وقد شارفت مبادرة (كيف للتأليف) على الانتهاء من الدورة المتقدمة للتأليف المسرحي وهي عبارة عن ورشة تدريبية دائمة تقام سنويا لمدة (6) ستة أشهر بإشراف الكاتب والباحث ياسر مدخلي كمبادرة وهي برنامج تدريبي قُدِّم مجانا في عامه الأول تحت مظلة (مسرح كيف) وعدد من الجهات الثقافية.