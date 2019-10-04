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«حساب المواطن» يكشف سر «الرسالة الغامضة» لدى بعض المستفيدين (صورة)

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«حساب المواطن» يكشف سر «الرسالة الغامضة» لدى بعض المستفيدين (صورة)

«حساب المواطن» يكشف سر «الرسالة الغامضة» لدى بعض المستفيدين (صورة)
http://almnatiq.net/?p=781452
المناطق_الرياض

تفاجأ عدد من مستفيدي دعم برنامج حساب المواطن، بوصول رسالة من البرنامج تتعلق بالحساب البنكي، وتساءل الكثير من المواطنين عن أهمية هذه الرسالة.

ورد برنامج حساب المواطن بقوله “هذه الرسالة إجراء تقني روتيني و تعني أنه تم التحقق من صحة حسابك البنكي وربطه بطلبك في حساب المواطن”.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة العملاء على “تويتر”، على سؤال مستفيدي قال فيه: “جتني الرساله من حساب المواطن ما فهمت عليهم؟”.

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ24، وذلك حتى موعد إيداع الدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ23 والتي سيتم إيداعها في العاشر من أكتوبر الجاري.

وحث برنامج حساب المواطن، المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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