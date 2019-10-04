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بالفيديو.. شقيق القتيل يحتضن القاتلة: سامحتكِ

بالفيديو.. شقيق القتيل يحتضن القاتلة: سامحتكِ
http://almnatiq.net/?p=781453
المناطق_وكالات

قضت محكمة في أمريكا بمعاقبة شرطية بالسجن 10 سنوات بتهمة قتل جارها. فيما قام شقيق المجني عليه باحتضانها وقال إنه “سامحها”.
وتعود القضية إلى سبتمبر من العام الماضي، عندما أخطأت الشرطية آمبر غايغر بيتها، ودخلت شقة جارها الساكن في الطابق الأعلى بدلا من شقتها، في ولاية تكساس. وعندما رأت رجلا أشهرت بندقيتها فورا وأطلقت عليه النار معتقدة أنه لص اقتحم شقتها، لكنه لم يكن سوى جارها الضحية بوثام جان صاحب الـ26 عاما. وفقا لـ “سكاي نيوز”.
وتداولت هيئة المحلفين الحكم لمدة ساعتين تقريبا، بعد سماعها شهادات الشهود، من بينهم والدا جان وأصدقاؤه وزملاؤه في العمل، الذين تغنوا بإنجازاته الأكاديمية وحبه للموسيقى وتفانيه لعائلته.
وبعد صدور الحكم، أخبر شقيق جان الأصغر غايغر أنه “سامحها”، وطلب من القاضي احتضانها، وهو ما حدث بالفعل.
وقال الشقيق الأصغر برانت للقاتلة: “أنا أحبك مثل أي شخص آخر. أنا شخصيا أريد الأفضل لك”، وردت الأخيرة قائلة إنها “كانت تتمنى لو أنها كانت في مكان الضحية”، في حوار مؤثر بين الاثنين.
يشار إلى أن القضية أثارت ضجة في الولايات المتحدة، كون القتيل من أصحاب البشرة السمراء، حيث اعتبرت الواقعة “جريمة كراهية”، علما أن شرطة تكساس أعلنت فصل غايغر.

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