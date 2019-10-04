احدث الأخبار

اتفاق أميركي بريطاني يوجه ضربة جديدة إلى فيسبوك
أبرز المواد
 تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان
أبرز المواد
 إزالة ملفات الكوكيز تحميك من التتبع على الويب
أبرز المواد
 منشآت: مبادرة الإعلام الريادي تهدف لبناء جيل إعلامي محفّز لريادة الأعمال
أبرز المواد
 محمد آل الشيخ يكشف “الوهن” الذي أصاب أذرع إيران نتيجة العقوبات الأمريكية.. ولهذا يسارع الحوثيين نحو الصلح
أبرز المواد
 كشف سبب الوفاة بسبب السجائر الإلكترونية
أبرز المواد
 شاهد التفاصيل: 260 وظيفة للجنسين في الرياض
أبرز المواد
 الصين تكشف عن “درون صاروخي” .. وهذا ما لاحظه الخبراء !
أبرز المواد
 ارتفاع قتلى مظاهرات العراق إلى 31 شخصاً وحرق مقرات حكومية ببغداد
أبرز المواد
 «الغذاء والدواء»: 3 ألوان تمكنك من اختيار الأطعمة الصحية
أبرز المواد
 تطبيق ذكي مجاني يشخص سرطانا نادرا للعيون قبل الأطباء
أبرز المواد
 بالفيديو.. شقيق القتيل يحتضن القاتلة: سامحتكِ
أبرز المواد
اتفاق أميركي بريطاني يوجه ضربة جديدة إلى فيسبوك

اتفاق أميركي بريطاني يوجه ضربة جديدة إلى فيسبوك

أبرز المواد
تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان

تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان

أبرز المواد
إزالة ملفات الكوكيز تحميك من التتبع على الويب

إزالة ملفات الكوكيز تحميك من التتبع على الويب

أبرز المواد
منشآت: مبادرة الإعلام الريادي تهدف لبناء جيل إعلامي محفّز لريادة الأعمال

منشآت: مبادرة الإعلام الريادي تهدف لبناء جيل إعلامي محفّز لريادة الأعمال

أبرز المواد

اتفاق أميركي بريطاني يوجه ضربة جديدة إلى فيسبوك

اتفاق أميركي بريطاني يوجه ضربة جديدة إلى فيسبوك
http://almnatiq.net/?p=781455
المناطق_وكالات

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أنهما وقعتا اتفاقا للوصول إلى البيانات عبر الحدود، يسمح لكل دولة طلب معلومات عن الجرائم الخطيرة بشكل مباشر من شركات التكنولوجيا التي تعمل انطلاقا من الدولة الأخرى.

ووقعت الحكومتان، إلى جانب أستراليا، كذلك رسالة مفتوحة إلى فيسبوك تطالب الشركة بعدم المضي قدما في خطتها لتشفير أنظمتها للتراسل، من دون أن تضمن أولا وصول المؤسسات القانونية إلى المعلومات بعد موافقة القضاء.

وسيسرع الاتفاق طلبات جهات إنفاذ القانون لشركات التكنولوجيا للحصول على معلومات حول اتصالات الإرهابيين والمعتدين على الأطفال، وفقا لرويترز.

ويستخدم المعتدون على الأطفال تطبيقات التراسل بما في ذلك فيسبوك ماسنجر وتطبيق واتساب لتبادل الصور ومقاطع الفيديو العارية.

وسيمكن الاتفاق الثنائي عمليا الحكومة البريطانية من طلب البيانات مباشرة من شركات التكنولوجيا الأميركية التي تخزن عن بعد البيانات المرتبطة بتحقيقاتها الجنائية الجارية، بدلا من طلبها عبر مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

ويمثل هذا الجهد نهجا مزدوجا للولايات المتحدة وحلفائها للضغط على شركات التكنولوجيا الخاصة لجعل تبادل المعلومات بشأن التحقيقات الجنائية أسرع.

ومن ناحيته دافع مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ عن قراره تشفير خدمات التراسل لدى الشركة، رغم مخاوف بشأن تأثير ذلك على استغلال الأطفال وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية الأخرى.

وقال زوكربرغ: “شعرت بقلق شديد عندما كنا نتخذ قرارا بشأن التشفير عبر تطبيقاتنا المختلفة”.

وردا على سؤال لموظف بشأن استغلال الأطفال في جلسته الأسبوعية للرد على أسئلة موظفيه، أقر زوكربرغ بأن “عدم إمكانية الوصول إلى محتوى الرسائل سيعني أنك تخوض المعركة ويداك مقيدتان وراء ظهرك”.

لكنه عبر عن “تفاؤله” بشأن قدرة فيسبوك على تحديد الجناة حتى في الأنظمة المشفرة باستخدام نفس الأدوات التي استخدمتها لمكافحة التدخل في الانتخابات.

روابط ذات صلة

تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان

تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان
إزالة ملفات الكوكيز تحميك من التتبع على الويب

إزالة ملفات الكوكيز تحميك من التتبع على الويب
منشآت: مبادرة الإعلام الريادي تهدف لبناء جيل إعلامي محفّز لريادة الأعمال

منشآت: مبادرة الإعلام الريادي تهدف لبناء جيل إعلامي محفّز لريادة الأعمال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*