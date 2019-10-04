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تطبيق ذكي مجاني يشخص سرطانا نادرا للعيون قبل الأطباء

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تطبيق ذكي مجاني يشخص سرطانا نادرا للعيون قبل الأطباء

تطبيق ذكي مجاني يشخص سرطانا نادرا للعيون قبل الأطباء
http://almnatiq.net/?p=781463
المناطق_وكالات

طور باحثون من جامعة بايلور في واكو بتكساس، تطبيقا جديدا للهواتف الذكية قادرا على تحديد مرض نادر لسرطان العين، عن طريق فحص الصور

ويحمل التطبيق اسم CRADLE ويعمل عبر نظامي التشغيل “أندرويد” وiOS، ويستخدم تقنية التعلم الآلي للبحث عن العلامات المبكرة لانعكاسات ابيضاض الحدقة (leukocoria)، وهو انعكاس أبيض غير طبيعي من شبكية العين، يمكن رصده من خلال الصور الفوتوغرافية أو فحوصات العين

ويمكن أن تكون هذه الحالة أحد أعراض ورم الشبكية، وهو سرطان يصيب عادة الرضع والأطفال دون سن الخامسة، وهو قابل للعلاج إذا تم تشخيصه مبكرا

واختبر فريق البحث التطبيق على أكثر من 52 ألف “صورة عادية” لـ40 طفلا نصفهم يعانون من مجموعة من أمراض العين، بينها سرطان الشبكية

وتمكن الذكاء الصناعي من رصد 16 حالة بمعدل 1.3 سنة قبل تشخيص الأطباء للأمراض، ويمكن لهذا أن ينقذ العديد من الأرواح أو يقلل الأضرار المتداعية من المرض، لأنه يتم رصده قبل أن يبدأ الورم بالهجرة إلى المخ في أقل من 6 أشهر بعد أن يصبح ابيضاض الحدقة مرئيا

ويعد التطبيق مفيدا للغاية، بغض النظر عن العمر، لكنه يعمل بشكل أفضل على الأطفال الذين لا يستطيعون التعبير عن مشكلات الرؤية لديهم

ومن المرجح أن يعتمد الآباء على هذا التطبيق المجاني للبحث عن مشكلات في عيون أطفالهم، من خلال الصور التي يلتقطونها لهم، إلا أن المؤسسات الصحية لا تعتمده ضمن وسائل التشخيص لديها، حيث ما تزال تؤكد على ضرورة زيارة الطبيب للحصول على التشخيص الدقيق

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