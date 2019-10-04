الصين تكشف عن “درون صاروخي” .. وهذا ما لاحظه الخبراء !

المناطق_وكالات

أظهر العرض العسكري الذي أقيم يوم 1 أكتوبر في بكين وجود درون استطلاع صيني حديث من طراز WZ-8.

واكتشف الخبراء على ظهر الدرون بروزات افترضوا أنها مخصصة لتركيبه في أسفل قاذفة القنابل H-6N الصينية الصنع التي تم تطويرها من قاذفة “تو – 16” السوفيتية الصنع.

وكان ملاحظا غياب مآخذ الهواء في الدرون، فيما قال البعض إنه ليس بحاجة إليها لأنه صاروخ عامل بالوقود السائل وليس طائرة، وأنه مخصص للتحليق على ارتفاع عال جدا خارج مدى نيران غالبية الدفاعات الجوية.

ويفترض عدد من الخبراء أن يتم استخدام “الدرون” للتجسس على مجموعات السفن في عرض البحر وحاملات الطائرات بصورة خاصة، وإرسال معلومات عن الهدف إلى منصات صواريخ DF-21D المضادة للسفن.

ويمكن لدرون الاستطلاع بعد تنفيذ مهمته أن يحوم نحو مطار للهبوط فيه مثل مكوك “شاتل” الأمريكي.