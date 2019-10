كشف سبب الوفاة بسبب السجائر الإلكترونية

المناطق_الرياض

أجرى أطباء مستشفى مايو بولاية مينيسوتا الأمريكية تحليلا لعينات من رئات الأشخاص الذين أصيبوا بمرض غامص نتيجة تدخين السجائر الإلكترونية.

وقال بريندون لارسن، الخبير الوطني بأمراض الرئة في مقال نشرته مجلة The New England Journal of Medicine ، أن حالات الوفاة وقعت بسبب تضرر الرئتين في مختلف أنحاء الولايات الأمريكية بأبخرة المواد الكيميائية أو الغازات السامة المنبعثة منها.

فقد فحص الباحثون رئات 17 مريضا، ولكنهم لم يكتشفوا فيها أي تراكم للدهون كالزيوت المعدنية التي كان يعتقد في البداية أنها سبب المرض.

وحسب “روسيا اليوم” ، خضع للفحص الذي أجراه أطباء مستشفى مايو اثنان من مرضاه و15 مريضا من ولايات أخرى. ويخضعون حاليا في المستشفى لفحوص شاملة. وإن 71% من هؤلاء المرضى كانوا يدخنون السجائر الإلكترونية المحتوية على زيت الماريخوانا أو القنب الهندي.