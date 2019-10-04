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بعد سنوات من العطاء والجهد برفقة الأخضر… القائد عمر هوساوي يعلن اعتزاله اللعب دوليًا

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بعد سنوات من العطاء والجهد برفقة الأخضر… القائد عمر هوساوي يعلن اعتزاله اللعب دوليًا

بعد سنوات من العطاء والجهد برفقة الأخضر… القائد عمر هوساوي يعلن اعتزاله اللعب دوليًا
http://almnatiq.net/?p=781496
المناطق_الرياض

أعلن عمر هوساوي قائد منتخب السعودية وفريق النصر اعتزاله اللعب الدولي في عمر 34 عاماً بعد مسيرة دولية طويلة انتهت بحمل شارة قيادة “الأخضر” في كأس العالم.

وقال هوساوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سوف أنظر دائماً إلى مسيرتي مع المنتخب الأول كمصدر فخر واعتزاز، فليس هناك شعور يوازي ارتداء قميص منتخب بلدي وتمثيله في المحافل الدولية”.

وأردف موضحاً قرار الاعتزال: “في هذا اليوم أكتب السطر النهائي لهذه المسيرة مع المنتخب الأول، مثمناً وشاكراً لكل من وقف معي خلال مسيرتي، من مسؤولين ومدربين وجمهور”.

وخاض هوساوي 47 مباراة خلال مسيرته الدولية التي بدأت في عام 2013، سجل خلالها 3 أهداف، في شباك لبنان ومولودفا في وديتين، واليابان في تصفيات كأس العالم 2018 التي تأهل لها “الأخضر” في روسيا.

وشارك هوساوي مع المنتخب السعودي في مبارياته الـ3 في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا أمام روسيا وأوروجواي، ومصر, وحمل شارة القيادة فيها.

على الصعيد المحلي انضم هوساوي لفريق النصر في 2010 قادماً من الشعلة ليحقق 3 ألقاب للدوري في أعوام 2014 و2015 و2019.

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