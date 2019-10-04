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حفل زواج داخل سجن المباحث العامة في ذهبان بجدة!

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حفل زواج داخل سجن المباحث العامة في ذهبان بجدة!

حفل زواج داخل سجن المباحث العامة في ذهبان بجدة!
http://almnatiq.net/?p=781499
المناطق_جدة

أقامت إدارة سجن المباحث العامة في ذهبان بجدة، حفل زواج لأحد الموقوفين بحضور ذوي العروسين، وتكفلت خلاله إدارة السجن بتوفير كافة ترتيبات الاحتفال.

وفي مقطع فيديو الذي نشرته قناة “الإخبارية”، ظهر السجين وهو يحتفل وسط أسرته وأقاربه في قاعة مجهزة للحفل، فيما قدمت رئاسة أمن الدولة مبلغا ماليا للنزيل، بالإضافة إلى هدايا أخرى قُدمت للعروسين.

يذكر أن السجين قرر الزواج، فطلب الإذن من رئاسة أمن الدولة التي رحبت بالفكرة، وسمحت بإقامة حفل الزفاف داخل أسوار السجن، وسط أجواء من الفرح والاحتفال وبحضور الأهل والأقارب.

فيديو مُضمّن

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