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ترامب يتحدى الديمقراطيين ويطالب بكين بالتحقيق بـ”فساد” بايدن

ترامب يتحدى الديمقراطيين ويطالب بكين بالتحقيق بـ”فساد” بايدن
http://almnatiq.net/?p=781523
المناطق - الرياض

سعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا إلى تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية الأميركية من خلال دعوة الصين صراحة لفتح تحقيق في أنشطة منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن في تكرار لطلب مماثل تسبب بالفعل في بدء إجراءات لمساءلته في الكونغرس تمهيدا لعزله.

وقال الرئيس الجمهوري إنه يعتقد بأن على كل من الصين وأوكرانيا التحقيق في أنشطة بايدن، المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية التي تجرى العام المقبل، وابنه رجل الأعمال هانتر ووصف التحقيق الذي يستهدف مساءلته بأنه “حماقة”.

وصرح للصحفيين في البيت الأبيض قائلا “وبالمناسبة.. على الصين أيضا بدء تحقيق في (أنشطة) بايدن وابنه. لأن ما حدث في الصين أمر سيء مثلما حدث في أوكرانيا”.

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