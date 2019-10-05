42 ألف مديرة أعمال سعودية في القطاع الخاص .. شكلن 20 %

المناطق - الرياض

شكلت السعوديات اللاتي يعملن مديرات أعمال في القطاع الخاص نحو 20 في المائة، من إجمالي عدد العاملين بهذا المسمى بنهاية الربع الثاني 2019.

ووفقا لـ “الاقتصادية” يبلغ عدد مديرات الأعمال السعوديات 42055 مديرة والأجنبيات 1931 مديرة، من إجمالي 213 ألف مدير أعمال.

يقدر عدد السعوديين في المجال بنحو 153.4 ألف مدير، مقابل 59.48 ألف مدير أعمال ومشرع أجنبي، يخضعون لأنظمة التأمينات ولوائح التأمينات الاجتماعية.