وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعلن عن 12 وظيفة صحية بنظام العقود

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة) عن توفر وظائف بنظام العقود في مركز التأهيل الشامل للذكور بالطائف.
وجاءت الوظائف على النحو التالي:
– أخصائي تغذية (عدد 1)
المؤهل المطلوب: بكالوريوس تخصص (تغذية علاجية).
– ممرض (عدد 5)
المؤهل المطلوب: دبلوم لمدة سنتين في تخصص (التمريض).
– فني رعاية (عدد 5)
المؤهل المطلوب دبلوم رعاية معاقين لا يقل عن سنة في (التمريض) مع وجود دورة تدريبية لا تقل عن (50) ساعة.
– فني علاج طبيعي (عدد 1)
المؤهل المطلوب: دبلوم في تخصص (العلاج الطبيعي).
واشترطت على المتقدمين:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).
– وجود بطاقة تصنيف سارية المفعول (لجميع الوظائف باستثناء وظيفة فني رعاية).
– أن لا يقل العمر عن (25) سنة.
وأوضحت أن التقديم حضورياً في مقر إدارة مركز التأهيل الشامل للذكور بالطائف في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد القادم 1441/2/7هـ.
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