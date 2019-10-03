تعليم وادي الدواسر يعقد الاجتماع التحضيري للاحتفال باليوم العالمي للمعلم

وادي الدواسر - فالح الدوسري

عقد مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد العُمري الاجتماع التحضيري للاحتفال باليوم العالمي للمعلم حيث استهل مدير التعليم الاجتماع بحث الجميع على الاستعداد لمشاركة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر، ويتجسد في هذا التاريخ المبادرة التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام 1994، حيث يأتي احتفال المنظمة لهذا العام 2019 تحت شعار “المعلمون الشباب: مستقبل المهنة”.

وأشار العُمري إلى أن المعلم والمعلمة هم أحد العناصر الرئيسية في العملية التعليمية والعامل الأهم في بناء ثروة المجتمع وتكوين جيل قادر على مواصلة التقدم وإنتاج المعرفة وصناعة الحضارة والحفاظ عليها. وأكد العُمري في أثناء حديثه على أن تُنظيم جميع المدارس التابعة للإدارة عدد من الفعاليات المختلفة احتفاء بالمعلم والمعلمة وإدراكاً منها للرسالة السامية التي يحملونها والجهود الكبيرة التي يبذلونها في بناء الأجيال من خلال عددًا من البرامج والأنشطة الطلابية المتنوعة في هذه المناسبة، وذلك من خلال برامج الإذاعة المدرسية، وتكريم عدد من المعلمين والمعلمات ممن يمتلكون سجلاً حافلاً من الإنجازات التعليمية والتربوية خلال مسيرتهم التعليمية.

وقد حضر الاجتماع الاستاذ/ عايض آل مجلي المساعد للشؤون التعليمية والمدير المساعد للشؤون المدرسية المكلف بالإدارة وعدد من القيادات التعليمية والإدارية حيث تم بحث برنامج الاحتفال مع الحضور وتخصيص لجنة للاحتفالات والتكريم بإدارة التعليم برئاسة مدير التعليم ومناقشة الجدول المخصص للاحتفال الممتد لمدة أسبوع حسب توجيه وزارة التعليم.

وأوضح مدير التعليم الدكتور/ أحمد العُمري أنه سيتم في الاحتفالية تكريم عدد من المعلمين المتميزين في المحافظة خلا

وفي نهاية الاجتماع قدم الدكتور أحمد شُكره لوزارة التعليم ممثلة في الدكتور حمد ال شيخ وحرصها على إبراز جهود المعلم الكبيرة ودوره الفاعل والمحوري في بناء المستقبل وصناعته باعتباره أحد أهم أدوات النهضة لدى أي أمة من الأمم وما هذه المناسبة إلا تأكيداً على مكانة المعلم وتكريم المعلمين المتميزين والمعلمات المتميزات تقديراً من الوطن لجهودهم الرائدة.