إدارة نشاط الطالبات بتعليم تبوك تنفذ البرنامج التدريبي تأهيل معلمات التربية البدنية

تبوك - منى الريس:

نفذت إدارة نشاط الطالبات بتعليم تبوك البرنامج التدريبي “ تأهيل معلمات التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات” بمتابعة من مديرة إدارة نشاط الطالبات أ. هدى المندح. والذي يهدف إلى تأهيل المعلمات المنفذات للمشروع الوزاري التربية البدنية للطالبات في مدارسهن والإلمام بالمعارف والمفاهيم الأساسية لبرنامج التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات وتطبيق المهارات الأساسية للبرنامج بكفاءة. واستهدف البرنامج الذي يقام على مدى أربعة أيام معلمات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والتربية الخاصة وتعليم الكبيرات خلال الفترة الأولى، ومعلمات المرحلتين المتوسطة والثانوية ومعلمات المحافظات والقرى خلال الفترة الثانية ومقره الثانوية الثلاثون . وقد ناقشت المدربة ومنسقة البرنامج أ. مريم البلوي المتدربات بمحاور البرنامج والتي كان من أهمها : تحديد الواجبات والمهام المنوطة بمعلمات النشاط البدني ، الإلمام بعوامل الأمن والسلامة في البرنامج ، تنفيذ مخطط الأنشطة البدنية والحركية المعززة للصحة ، قياس بعض عناصر اللياقة البدنية ، هرم الأنشطة البدنية ، تطبيق أنشطة أبجديات الحركة.