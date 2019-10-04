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الأحد القادم.. جامعة القصيم تُقيم ندوة «معلم مهني لتعليم متميز» بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

الأحد القادم.. جامعة القصيم تُقيم ندوة «معلم مهني لتعليم متميز» بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

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محافظ عنيزة يرعى احتفال إدارة التعليم بالمحافظة بتدشين أول مدرسة للموهوبين

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” كبار السن …نبع الخبرة للأجيال الناشئة “

” كبار السن …نبع الخبرة للأجيال الناشئة “
http://almnatiq.net/?p=781572
تبوك - نوفه العنزي:

بالتزامن مع الإحتفالات التي يشهدها العالم بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي يحل كل عام ، يبرز الإهتمام الكبير الذي أولاه الإسلام لكبار السن وحث الجميع على احترامهم والتعامل معهم برحمة وحب تصديقاً لقوله تعالى «واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً»، وهذه الآية الكريمة تعد منهاجاً للتعامل مع الوالدين أو من يقوم مقامهما من الأقارب والأهل وحتى الجيران ممن بلغوا مرحلة متقدمة من العمر، وتأكيداً على قيمة كبار السن وضرورة إنزالهم المكانة التي يستحقونها..
ويحظى كبار السن في بلادنا المباركة بمكانة اجتماعية رفيعة، باعتبارهم جزءاً مهماً من البيئة الإجتماعية والثقافية والدينية الأصيلة، وتحرص مؤسسات المجتمع كافة على أن تنعم هذه الشريحة المجتمعية المهمة بحقهم في العيش وسط بيئتهم الأسرية الطبيعية، خصوصاً أنهم يتمتعون بالحكمة والمعرفة والخبرة، التي يمكن أن ينقلوها للأجيال الناشئة، كما أن وجودهم وسط العائلة يزيد من الترابط الأسري، ويساعد في تربية الأطفال والنشء وترسيخ القيم الأخلاقية والثقافية في نفوسهم.
ويعد اليوم العالمي لكبار السن فرصة لنشر حقوق كبار السن، ولضمان إسهاماتهم القصوى في المجتمع ،
ويرتكز الحديث في هذا الشأن على ضرورة أن تكون المجتمعات، والبلدان بشكل عام، قادرة على تقديم خدمات رعاية متكاملة تتمحور حول المسنّين وتركز على صون قدرات الفرد لدى تقدمه في السن.
وهذا بالتحديد ما سبقت فيه بلادنا “المملكة العربية السعودية “الكثير من الدول، حيث سنت التشريعات والنظم التي تحفظ لكبار السن مكانتهم وقدرهم وصحتهم، وأسست في هذا الشأن نموذجاً يحتذى به في الرعاية المتكاملة والشاملة، ولعل الزائر لهذه البلاد سيجد بفضل الله مثالاً واضحاً للنموذج الذي نتحدث عنه، وسيلاحظ كذلك أن رعاية كبار السن، لم تكن يوماً مجرد مسؤولية أو التزام فقط ، فالرعاية لدينا هي الإنعكاس الحقيقي والترجمة الطبيعية والواقعية لمجمل القيم والمفاهيم والتقاليد الأصيلة التي يتسم بها مجتمعنا ويتميز بها عن الكثير من المجتمعات.

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