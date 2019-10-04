تراحم القصيم تحتفل باليوم الوطني بمشاركة النزلاء

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في ليلة وطنية جميلة .. ابتهج فيها نزلاء سجن بريدة باليوم الوطني 89 بالجناح المثالي بسجن بريدة ، حضرها مدير مديرية سجون منطقة القصيم العميد خالد بن منصور الجربوع وعدد من القيادات الأمنية والحكومية ورجال الأعمال بالمنطقة .

بدأ الحفل بمسيرة وطنية أبدع فيها 200 نزيل استقبلوا فيها ضيوفهم ، بعدها تم تدشين المعرض الوطني الذي قام بشرح محتويات هذا المعرض الدكتور حمد الصقعبي المشرف على الجناح المثالي وعضو مجلس إدارة تراحم القصيم والذي احتوى على ٤٠ عمل إبداعي شارك فيها مجموعة من النزلاء والنزيلات .

وقدم النزلاء كلمة عبروا فيها عن فرحتهم ومشاركتهم الوطن في هذه المناسبة التي تحمل شعار (همة حتى القمة)، تلا ذلك قصيدة وطنية ثم بكلمة أحد النزلاء المفرج عنهم شارك فيها زملائه فرحة الوطن و تكلم مدير مديرية سجون منطقة القصيم العميد خالد بن منصور الجربوع هنأ فيها مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وشارك أبناءه النزلاء فرحتهم بالوطن .

بعد ذلك شاهد الجميع مسرحية النزيل المواطن بمشاركة عدد من النزلاء ثم عرض أوبريت مرئي عن مسيرة وطن .

ويعد الحفل ضمن البرامج الموسمية التي تقدمها لجنة تراحم القصيم للنزلاء والتي تسعى من خلاله لايصال رسالتها الموجهة للسجناء وأسرهم والمفرج عنهم .