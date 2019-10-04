بعد إعادة تشكيلها.. اللجنة التأسيسية لشركة تمور القصيم تعقد اجتماعها الأول

المناطق / بريدة

عقدت اللجنة التأسيسية لشركة تمور القصيم اجتماعها الأول في مقر الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم بمدينة بريدة بحضور ممثلي الشركة الاستشارية صاحبة دراسة المشروع (بي دبليو سي) رايس ووتر هاوس.

رئيس اللجنة الأستاذ: عبد العزيز الحميد أوضح أن الشركة الناشئة تأتي كأحد مشروعات غرفة القصيم الاستثمارية المستقبلية التي تستهدف القطاع الزراعي المتمثل بإنتاج التمور وما يرتبط بها من صناعات تحويلية بمعايير ومواصفات دولية تمكنها من اقتحام الأسواق العالمية بقوة وثبات كشركة رائدة محلياً وعالمياً.

مشيراً إلى أن اللجنة تم إعادة تشكيلها بعضوية:

المهندس: هشام الرباح، والأستاذ: فهد التركي، والمهندس: سلطان الثنيان، والأستاذ: صالح القصير، والمهندس: أحمد العضيبي، والأستاذ: أحمد القرعاوي.

وأضاف الحميد أن هذا الاجتماع ركز على استعراض مسودة الدراسة المقدمة من قبل الشركة وتعديل محاورها وتوسيع المستهدفات المستقبلية لها وفقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة ومستجداتها، مؤكداً في هذا الصدد حرص اللجنة على تسريع دورة العمل بما يضمن تحقيق نجاحات سريعة وخطوات إيجابية.

مشيداً بتفاعل الأعضاء وحرصهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم وأدوارهم المقبلة.