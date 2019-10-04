محافظ عنيزة يرعى احتفال إدارة التعليم بالمحافظة بتدشين أول مدرسة للموهوبين

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رعى سعادة محافظ عنيزة الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، صباح اليوم الخميس، احتفال إدارة تعليم عنيزة بتدشين أول مدرسة للموهوبين بالمحافظة (متوسطة ابن صالح للموهوبين)، وذلك بحضور سعادة مدير إدارة تعليم عنيزة الأستاذ محمد بن سليمان الفريح، ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية عبدالله القرزعي، وعدد من مسؤولي المحافظة والقيادات التعليمية.

وتقدم مدرسة الموهوبين العديد من البرامج الإثرائية للطلاب، كما تعمل على خلق بيئة تعليمية مناسبة تلبي احتياجات الطالب الموهوب، بالاعتماد على نظام تعليمي مرن يراعي الفروق الفردية بين الطلاب، ويساهم في تنمية مهارات المعلمين على الاستراتيجيات الجديدة لتعليم وتعلم الطلاب.

وبدأ احتفال التدشين بعزف السلام الملكي فور وصول سعادة المحافظ لمقر الحفل, ثم تلاوة لما تيسر من آيات الذكر الحكيم، بعد ذلك رحب قائد المدرسة الأستاذ سامي الحربي بسعادة محافظ عنيزة، ومدير التعليم في أحد صروح العلم والمعرفة، مؤكدا بأن مدرسة الموهوبين تأتي امتدادا لتوجيهات حكومتنا الرشيدة أيدها الله لتعليم ذي جودة، الذي أعطي للموهبة الاهتمام اللازم من اكتشاف ثم التطوير والبناء، مشيرًا إلى أن المدرسة بكامل طاقمها تسعى لتحقيق أفضل النتائج، بما يساهم في نهضة الوطن الذي يعلو برجاله وسواعد أبنائه وهذا ما سيتحقق بإذن الله تعالى.

وشهد محافظ عنيزة فلما بعنوان “حكاية مدرسة عريقة”، ثم دشن سعادته المدرسة كأول مدرسة بالمحافظة، بعد ذلك كرم المشاركين والداعمين، ثم تجول على فصول المدرسة.

وعبر سعادة محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية بتدشين أول مدرسة للموهوبين بالمحافظة، مؤكدًا على أن محافظة عنيزة اعتادت على التميز ورعاية أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات بشكل دائم ومستمر، ومشيدا بهذه الخطوة التي تهدف للاهتمام بالطلبة المتميزين وأهدافها الرامية للاهتمام بأبناء المستقبل، موضحًا أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة – حفظهم الله – لأبناء هذا الوطن، سائلا الله لهم التوفيق والسداد، ومقدما جزيل شكره لكافة العاملين بالتعليم على جهودهم المبذولة من أجل خدمة العملية التعليمية في وطننا الغالي.