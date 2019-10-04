الأحد القادم.. جامعة القصيم تُقيم ندوة «معلم مهني لتعليم متميز» بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

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تُقيم جامعة القصيم، مُمثلة بكلية التربية، الأحد القادم الموافق 7/2/1441هـ، ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تحت شعار: «معلم مهني لتعليم متميز»، برعاية معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة، في بهو الجامعة بالقاعة “ب” للرجال، وللنساء بمسرح كلية التربية ببريدة، وذلك انطلاقاً من رؤية ورسالة كلية التربية في خدمة البعد الوطني والمجتمعي.

وتأتي هذه الندوة بهدف المساهمة في المناسبات العالمية المتعلقة بالتعليم، ومنها اليوم العالمي للمعلم، والذي يعد من أهم الفعاليات المهمة في المجال التربوي والتعليمي لإبراز أهمية دور المعلم في العملية التعليمية، حيث إن الاتجاه العالمي في التربية الحديثة يذهب إلى إعطاء المعلم أدواراً أكثر من مجرد الأداء والممارسة للمادة العلمية.

ويتضمن برنامج ندوة المعلم عدة محاور يقدمها أعضاء هيئة التدريس بالكلية، تتناول المعلم ودوره في نجاح الإدارة المدرسية، ونظريات التعلم الثلاث (أساس وتعلم)، والممارسات التأملية للمعلم، إضافة إلى الكفايات المهنية لمعلم التربية البدنية، والمستحدثات الرقمية في التعليم، وكذلك لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ودورها في التطوير المهني للمعلم.