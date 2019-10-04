في ليلة وطنية استثنائية.. راشد وبلقيس يمطران أجواء بريدة طرباً في حب الوطن

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في ليلة استثنائية وغير مسبوقة عاشتها منطقة القصيم وظلت محفورة في أذهان مواطنيها، عندما أقامة الهيئة العامة للترفية حفلاً فنياً ساهراً من قلب منطقة القصيم وعاصمتها مدينة بريدة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين، تغنى فيه الفنان راشد الماجد “سندباد الأغنية السعودية”، والفنانة بلقيس أحمد بحب الوطن وأطربا عشاقهم الذين قارب عددهم نحو أربعة آلاف شخص من مختلف فئات المجتمع بأجمل الكلمات وأعذب الألحان وسط الأعلام الخضراء التي رفرفت على مدرج ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة احتفاءً باليوم الوطني المجيد.

راشد الماجد طل على خشبة المسرح للمرة الأولى في تاريخه في منطقة القصيم لتستقبله الجماهير الحاضرة بكثافة بترحيب كبير، وتغنى بعدد من الأغاني التي يحبها جمهوره على مدار أكثر من ساعتين ونصف والتي وجدت تفاعلاً كبيراً بالتصفيق وترديد الكلمات، والتي بدأها بأغنية “عاش سلمان” وسط الأعلام الخضراء التي رفرفت في كافة أرجاء المدرجات مشكلةً مع الجماهير التي حملتها لوحة وطنية رائعة عبرت عن الروح الوطنية العالية لدى جميع الحاضرين، كما شدى بأغنية “بترجعين” و”يا محمد” والعديد من الأغاني، حيث عاد راشد بالحاضرين إلى فترة التسعينيات الجميلة بتقديم أغنية “خلاص من حبكم يا زين عزلنا”.

كما عاشت القصيم ليلة طربية وطنية كانت مليئة بالموسيقى والغناء مع الفنانة بلقيس أحمد التي تعد أول فنانة تغني في منطقة القصيم ، حيث بدأت طلتها على خشبة المسرح بالنشيد الوطني السعودي التي تفاعل معها الحضور برفع الأعلام والتلويح فيها، كما قدمت بلقيس العديد من الأغاني الشهيرة التي طلبها الجمهور.

الحفل جاء تحت عنوان “89 عام من المجد والعلياء والنور .. وهمة تأخذنا من قمة إلى قمة” ، واستمر لما يصل 4 ساعات مع فرقة موسيقية بقيادة وليد فايد، أقامته الهيئة العامة للترفيه احتفاء بالذكرى الـ89 للمملكة، بتنظيم من روتانا للصوتيات والمرئيات، شاركت فيه فرقة دار عنيزة للتراث الشعبي كجزء من احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ89.