منتهى العهر الإعلامي لقناة الجزيرة .. شاهد كيف تداولت مظاهرات مصر والعراق

المناطق - الرياض

لا يخفى على الجميع توجه قناة الجزيرة ودعمها لثورات الربيع العربي الذي شتت شعوب عدة وهي ما زالت وإلى الآن تدعم هذه الثورات لكن في دول عن دول وهدفها زعزعة أمن الدول العربية ونشر الفوضى والفساد.

ومن يشاهد قناة الجزيرة سيُلاحظ كثرة البكائيات واللطميات من قبل القناة المحسوبة على الإعلام، فهذه القناة أصبحت تتراقص على أكاذيب وأباطيل ملفقة حسب أهوائها وتوجهها وتوجه النظام القطري المنسوبة له.

وما يؤكد ذلك ها هي قناة الجزيرة تتجاهل الثورة التي قامت ضد التدخل الإيراني في العراق، بينما تسلط عدساتها وإعلامييها على الثورات المكذوبة في الدول العربية الأخرى ومن أهما جمهورية مصر العربية.