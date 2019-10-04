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التحالف : إطلاق المليشيا الحوثية صاروخين بالستيين صباح اليوم من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية للإطلاق وسقوطهما داخل محافظة صعدة

التحالف : إطلاق المليشيا الحوثية صاروخين بالستيين صباح اليوم من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية للإطلاق وسقوطهما داخل محافظة صعدة

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التحالف : إطلاق المليشيا الحوثية صاروخين بالستيين صباح اليوم من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية للإطلاق وسقوطهما داخل محافظة صعدة

التحالف : إطلاق المليشيا الحوثية صاروخين بالستيين صباح اليوم من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية للإطلاق وسقوطهما داخل محافظة صعدة
http://almnatiq.net/?p=781609
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم (الجمعة 04 أكتوبر 2019م ) صاروخين بالستيين من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).
وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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