احدث الأخبار

ارتفاع عدد قتلى التظاهرات في العراق إلى 44
أبرز المواد
 الربيعة يعقد ورشة عمل مشتركة مع مسؤولي الوكالة الفرنسية للتنمية ومسؤولين من وزارة الخارجية الفرنسية
أبرز المواد
 الحارس الشخصي لأخي أمير قطر لديلي ميل: أمرني بقتل شخصين
أبرز المواد
 الشيخ القاسم في خطبة الجمعة : اللسان مفتاح للخير والشر وبالكلمة الطيبة يدرك المرء رضا خالقه
أبرز المواد
 ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لدى الشركة.. منسوبو “السعودية للكهرباء” يتبرعون بأكثر من 578 ألف ريال لجمعية زمزم الصحية والتطوعية
منطقة مكة المكرمة
 التحالف : إطلاق المليشيا الحوثية صاروخين بالستيين صباح اليوم من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية للإطلاق وسقوطهما داخل محافظة صعدة
أبرز المواد
 في ليلة وطنية استثنائية.. راشد وبلقيس يمطران أجواء بريدة طرباً في حب الوطن
منطقة القصيم
 الأحد القادم.. جامعة القصيم تُقيم ندوة «معلم مهني لتعليم متميز» بمناسبة اليوم العالمي للمعلم
منطقة القصيم
 محافظ عنيزة يرعى احتفال إدارة التعليم بالمحافظة بتدشين أول مدرسة للموهوبين
منطقة القصيم
 بعد إعادة تشكيلها.. اللجنة التأسيسية لشركة تمور القصيم تعقد اجتماعها الأول
منطقة القصيم
 تراحم القصيم تحتفل باليوم الوطني بمشاركة النزلاء
منطقة القصيم
 ” كبار السن …نبع الخبرة للأجيال الناشئة “
منطقة تبوك
ارتفاع عدد قتلى التظاهرات في العراق إلى 44

ارتفاع عدد قتلى التظاهرات في العراق إلى 44

أبرز المواد
الربيعة يعقد ورشة عمل مشتركة مع مسؤولي الوكالة الفرنسية للتنمية ومسؤولين من وزارة الخارجية الفرنسية

الربيعة يعقد ورشة عمل مشتركة مع مسؤولي الوكالة الفرنسية للتنمية ومسؤولين من وزارة الخارجية الفرنسية

أبرز المواد
الحارس الشخصي لأخي أمير قطر لديلي ميل: أمرني بقتل شخصين

الحارس الشخصي لأخي أمير قطر لديلي ميل: أمرني بقتل شخصين

أبرز المواد
الشيخ القاسم في خطبة الجمعة : اللسان مفتاح للخير والشر وبالكلمة الطيبة يدرك المرء رضا خالقه

الشيخ القاسم في خطبة الجمعة : اللسان مفتاح للخير والشر وبالكلمة الطيبة يدرك المرء رضا خالقه

أبرز المواد

الشيخ القاسم في خطبة الجمعة : اللسان مفتاح للخير والشر وبالكلمة الطيبة يدرك المرء رضا خالقه

الشيخ القاسم في خطبة الجمعة : اللسان مفتاح للخير والشر وبالكلمة الطيبة يدرك المرء رضا خالقه
http://almnatiq.net/?p=781615
المناطق - المدينة المنورة

 

ذكر فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي في خطبة الجمعة اليوم أن أسماء الله حسنى وصفاته عُلى وله سبحانه في كل ذلك المثل الأعلى , والإيمان بها ركن التوحيد وبه صلاح العمل ومن صفات الله التي نطق بها الكتاب والسنة صفة الرضى , فهو تعالى يغضب ويرضى لا كأحدٍ من الورى , وطلب رضا الله وحده هو الغاية التي شمَّر إليها أنبياء الله وأولياؤه وعباده الصالحون , قال تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ).

وبينّ فضيلته أن التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة أجل عمل عند الله , والله يرضى لعباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وأن يعتصموا بحبله جميعاً ولا يتفرقوا , قال عليه الصلاة والسلام ( إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاثًا , فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا ).

وأضاف فضيلته أن اللسان مفتاح للخير والشر وبالكلمة الطيبة يدرك المرء رضا خالقه , قال عليه الصلاة والسلام ( إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات ) , وكما أن الله يحب طهارة الباطن فهو يرضى عن طهارة الظاهر , قال عليه الصلاة والسلام ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) .

وأكد فضيلته أن الفوز كله في التمسك بالدين وهو الجالب لرضى الله ومن لزم ما يرضى الله رضي عنه وأرضاه , وإذا التمس العبد رضا ربه وآثره على كل ما سواه فإن الله يرضى عنه ويُرضي عنه الناس , ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس .

وفي الخطبة الثانية اختتم فضيلته بالإشارة على أن من رضي الله عنه أكرمه بنعيم في الجنة , قال تعالى (لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ) , والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم .

 

روابط ذات صلة

ارتفاع عدد قتلى التظاهرات في العراق إلى 44

ارتفاع عدد قتلى التظاهرات في العراق إلى 44
الربيعة يعقد ورشة عمل مشتركة مع مسؤولي الوكالة الفرنسية للتنمية ومسؤولين من وزارة الخارجية الفرنسية

الربيعة يعقد ورشة عمل مشتركة مع مسؤولي الوكالة الفرنسية للتنمية ومسؤولين من وزارة الخارجية الفرنسية
الحارس الشخصي لأخي أمير قطر لديلي ميل: أمرني بقتل شخصين

الحارس الشخصي لأخي أمير قطر لديلي ميل: أمرني بقتل شخصين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*