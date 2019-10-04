الحارس الشخصي لأخي أمير قطر لديلي ميل: أمرني بقتل شخصين

المناطق - وكالات

وصفت الصحافة البريطانية خالد بن حمد آل ثاني، الأخ غير الشقيق لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بـ”الفتى اللعوب” أو المستهتر الذي يعيش حياة مجون ومعاقرة المخدرات. وأبرزت صحيفة “ديلي ميل” Daily Mail البريطانية اتهامات حارسه الشخصي ماثيو بيتارد، وهو ضابط سابق من مشاة البحرية الأميركية، بأن المدعى ضده خالد بن حمد حرضه على قتل شخصين في لوس أنجلوس بكاليفورنيا أثناء فترة عمله كحارس أمن شخصي لمدة 10 أشهر بين عامي 2017 و2018 لدى خالد بن حمد.

ويقاضي بيتارد حاليا خالد بن حمد، نجل أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، وكذلك يقاضيه ماثيو أليندي الذي عمل كمرافق طبي له في نفس الفترة الزمنية تقريبا.