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الربيعة يعقد ورشة عمل مشتركة مع مسؤولي الوكالة الفرنسية للتنمية ومسؤولين من وزارة الخارجية الفرنسية

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الربيعة يعقد ورشة عمل مشتركة مع مسؤولي الوكالة الفرنسية للتنمية ومسؤولين من وزارة الخارجية الفرنسية

الربيعة يعقد ورشة عمل مشتركة مع مسؤولي الوكالة الفرنسية للتنمية ومسؤولين من وزارة الخارجية الفرنسية
http://almnatiq.net/?p=781625
المناطق - واس

عقد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة والوفد المرافق له أمس, ورشة عمل مشتركة مع مسؤولي الوكالة الفرنسية للتنمية ومسؤولين من وزارة الخارجية الفرنسية بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس.
وجرى خلال أعمال الورشة بحث سبل التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات وآلية تنفيذ مشروعات مشتركة بين الوكالة والمركز في الدول ذات الاحتياج فيما يصب في مصلحة العمل الإنساني وتعزيزه وتذليل الصعوبات التي تعترضه.
وناقشت الورشة العديد من المحاور والموضوعات المهمة في ميدان العمل الإنساني والإغاثي.

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