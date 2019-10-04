هطول أمطار متوسطة الى غزيرة على مرتفعات عسير .. و الدفاع المدني يحذر

المناطق - أبها

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من إستمرار هطول أمطار متوسطة الى غزيرة مع رياح هابطة نشطة وجريان للسيول على مرتفعات منطقة عسير وتمتد الى المناطق الساحلية من يوم غدا السبت الموافق ١٤٤١/٠٢/٠6هـ .. ٢٠١٩/١٠/٠٥ م وتنتهي الثلاثاء ١٤٤١/٠٢/٠٩هـ .. ٢٠١٩/١٠/٠٨ م .

▪ وعليه يأمل الدفاع المدني من جميع المواطنين والمقيمين الآتي :-

🔹- توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الارشادات التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة .

🔹- عدم المجازفة بعبور الاودية ومواقع تجمعات المياة حتى وان كان تدفق المياه بها محدوداً أو كانت السيارة ذات دفع رباعي لخطورة إجتراف المياه لها .

🔹- متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات و تحذيرات جوية على موقع هيئة الارصاد .

. راجين للجميع السلامة الدائمة .

صرح بذلك المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب / محمد بن عبده السيد .