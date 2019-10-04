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محافظ الطائف يدشن مسار الخدمات الصحية للمسنين باليوم العالمي للمسنين

محافظ الطائف يدشن مسار الخدمات الصحية للمسنين باليوم العالمي للمسنين
http://almnatiq.net/?p=781645
الطائف - عادل الزهراني

تحت رعاية محافظ محافظة الطائف سعد ين مقبل الميموني شارك مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف مساء أمس باليوم العالمي للمسنين الذي تنظمه دار للرعاية للمسنين بمعرض وفعاليات رسم مسار الخدمات الصحية المقدمة للمسنين بالمستشفى من خلال مشاركة ١٢ قسم طبي وفني واداري للتعريف بما يقدم من خدمات لكبار السن إضافة لركن فحص العلامات الحيوية وفحص السكر و توزيع الهدايا كما تم تدشين مسابقة لنشر ثقاقة السلامة المنزلية لكبار السن على منصة تويتر kaas[email protected]
و تقديم جوائز على مدار مدار ٣ ايام وايضا تم تجهيز وتسليم ٥٣ بطاقة اولوية لكبار السن من دار الرعاية للمسنين بالطائف وتسليمها لمدير الدار كمبادرة لخدمة كبار السن بالدار ووصول الخدمة لهم بشكل ميسر ودون الحاجة لمراجعتهم للمستشفى .
وشهد المعرض وضمن الشراكة المجتمعية مشاركة فريق معطف الرحمه بلجنة التنمية الاجتماعية بالقيم بمبادرة المستشفى الخاصة بتوفير عربات لنقل كبار السن اثناء زيارتهم للمعرض والمعارض المشاركة من الجهات الحكومية وتقديم تعريف بمحتوى المعارض وكذلك شارك فريق بريشتي اسمو بلوحات فنية معبره لكبار السن ضمن اجنحة المعرض.
وقد حضر حفل الافتتاح وزار المعرض مساعد مدير صحة الطائف الدكتور فواز الزايدي ومدير المستشفى الدكتور سطام الجعيد ومساعده الدكتور يوسف الثبيتي.

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