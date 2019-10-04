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بلدية الورود الفرعية بتبوك تكثف جولاتها التفتيشية على المشاغل ومراكز الأسواق

بلدية الورود الفرعية بتبوك تكثف جولاتها التفتيشية على المشاغل ومراكز الأسواق

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بلدية الورود الفرعية بتبوك تكثف جولاتها التفتيشية على المشاغل ومراكز الأسواق

بلدية الورود الفرعية بتبوك تكثف جولاتها التفتيشية على المشاغل ومراكز الأسواق
http://almnatiq.net/?p=781648
المناطق - تبوك
كثف القسم النسائي ببلدية الورود الفرعية التابعة لأمانة منطقة تبوك خلال الأسبوع الماضي الجولات التفتيشية على المشاغل والمطاعم ومحلات التجميل ومراكز الأسواق النسائية و أسفرت عن ضبط 302 منتج مخالف.
وأوضح رئيس البلدية ابراهيم المسعودي أن المخالفات التي رصدها القسم النسائي في جولاته تنوعت بين استخدام أدوات ومواد مجهولة المصدر وعدم وجود رخصة لمزاولة المهنة وانتهاء الشهادات الصحية للعمالة، وعدم وجود أجهزة تعقيم مؤكداً تطبيق لائحة الغرامات البلدية بحق المخالفين مع اتخاذ الإجراءات اللاحقة التي سيتم اتخاذها اذا تكررت المخالفات.
من جهتها أوضحت رئيسة القسم النسائي عيده العنزي أن المراقبات الصحيات في بلدية الورود يعملن على تكثيف الحملات التفتيشية الدورية على المرافق التجارية والمطاعم داخل نطاق عمل البلدية والوقوف الميداني على الملاحظات وضبطها في حينها وتطبيق اللوائح والأنظمة على جميع المخالفين.

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