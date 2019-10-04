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أمانة عسير تشدد الرقابة على الأراضي الحمومية وتستعيد أكثر من ١٥ ألف م٢

أمانة عسير تشدد الرقابة على الأراضي الحمومية وتستعيد أكثر من ١٥ ألف م٢

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بلدية الورود الفرعية بتبوك تكثف جولاتها التفتيشية على المشاغل ومراكز الأسواق

بلدية الورود الفرعية بتبوك تكثف جولاتها التفتيشية على المشاغل ومراكز الأسواق

منطقة تبوك

أمانة عسير تشدد الرقابة على الأراضي الحمومية وتستعيد أكثر من ١٥ ألف م٢

أمانة عسير تشدد الرقابة على الأراضي الحمومية وتستعيد أكثر من ١٥ ألف م٢
http://almnatiq.net/?p=781662
المناطق - أبها

واصلت أمانة  منطقة عسير ممثلة في بلدياتها الفرعية  أعمالها الأسبوعية بالرقابة المستمرة على الأراضي الحكومية لحمايتها من التعديات، وتنفيذ الجولات الميدانية على المطاعم، والبوفيهات في منطقة عسير حيث بلغت مساحة الأراضي التي تم استعادتها أكثر من 15,066,91ألف م٢ .
حيث نجحت بلدية الشعف الفرعية في إستعادة هذه الأراضٍي الحكومية، وضبط مخالفة التعديات، و إزالتها، و متابعة، ومراقبة الأراضي الحكومية من قبل مراقبي البلدية، ورفع مخلفّات بواقع 557 طن، وإنهاء 15 حجة استحكام  ونظافة، وتعشيب عدد 3 مقابر، وتكثيف الجولات المسائية على المطاعم والبوفيهات، وإقفال عدد 2 من المطاعم، وتطبيق الغرامات والجزاءات تجاه المخالفين والقيام بعمليات الرش بالمبيدات الحشرية،بشكل دوري لملعب نادي المصيف نظراً لتأثر أرضيته بالديدان، وانتشارها في الموقع والشخوص على 7 قضايا ما بين أراضٍ وتعديات، وإنشاءات، كما قامت البلدية بتقديم العديد من الخدمات منها تعديل استخدام  الأراضي من زراعي إلى سكني لعدد 5 أراضي، وتعميد مقاول مشروع بلدية الشعف الجديد بإيصال التيار الكهربائي خلال أسبوع، وكذلك بما يخص الإتصالات السعودية، وتهيئة غرفة التحكم، بينما كثفت بلدية السودة الفرعية أعمالها في متابعة المواقع الحكومية، وإزالة إحداث في قرية العزيزة، وهو عبارة عن عمل أحد المعدات بدون تصريح، كما واصلت البلدية جولاتها الرقابية على المحلات التجارية، وإغلاق عدد 2″محل لعدم وجود تراخيص،  وتم مصادرة عدد 11 بسطة للباعة المخالفين على امتداد طريق السودة السياحي، والعمل على معالجة التشوهات البصرية، وطمس الكتابات على المطلات السياحية بطريق أبها نهران وتنظيف، ورفع المخلفات المشوهه للمنظر العام بقرى السودة، وغاوة بالسودة، والإبلاغ عن 7 حجج بالمركز ليتم إكمال اللازم بشأن الإحداثيات، ورفع عدد 6 مواقع مساحياً تمهيداَ للتخطيط لاستثمارها، والشخوص مع مندوب وزارة الإسكان على المواقع المقترحة للإسكان التنموي، مع الرفع بعدد 7 مواقع إحداث أراضي حكومية وتجهيز عدد 150 بترة لتبتير الأراضي الحكومية، وحصر المواقع الاستثمارية في بلدية طبب الفرعية  والرفع بها للإعتماد، ومتابعة مخطط الدوائر الحكومية، ومواصلة أعمالها في تنظيف الحديقة العامة، وتعشيبها وإزالة 80 طن من المخلفّات وترحيلها من المخطط الحكومي وتنفيذ 3 جولات رقابية .

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