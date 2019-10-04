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نائب الرئيس اليمني يدعو للاصطفاف لإنهاء انقلاب الحوثي

نائب الرئيس اليمني يدعو للاصطفاف لإنهاء انقلاب الحوثي
http://almnatiq.net/?p=781665
المناطق - واس

دعا نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، اليوم الجمعة، إلى اصطفاف وطني واسع لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وقال الأحمر: “نرحب بدعوة نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف صفاً واحدًا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني”.

وأضاف “ندعو أبناء الوطن بمختلف قواه السياسية والوطنية إلى الاصطفاف خلف قيادة الشرعية ضد مشروع إيران التخريبي في اليمن، لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران”.

وكان نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، قد قال في وقت سابق، إنه “آن الأوان ليقف اليمنيون، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحداً أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني”.

وأضاف أنه على اليمنيين “أن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى”.

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