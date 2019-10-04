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قرار غير مسبوق.. مصر تخفض أسعار المحروقات

قرار غير مسبوق.. مصر تخفض أسعار المحروقات
http://almnatiq.net/?p=781682
المناطق - وكالات

خفّضت مصر، اليوم الجمعة، أسعار المحروقات، على ما أعلنت وزارة البترول المصرية، وذلك في أعقاب عدة زيادات خلال السنوات الأخيرة كجزء من خطة تقشف اقتصادية.

ويأتي القرار غير المسبوق في تاريخ مصر الحديث في أعقاب خروج تظاهرات تطالب بالإصلاح.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الخميس، “خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ 25 قرشا (0,015 دولارا) للتر”.
وبات سعر لتر بنزين 80 يكلف 6,5 جنيه، وبنزين 92 يكلف 7,75 جنيه ، ولتر السولار يكلف 6,5 جنيه.

وأوضحت اللجنة أن القرار يأتي “في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 2019 وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه”.

ورفعت مصر أسعار المحروقات عدة مرات كان آخرها في تموز/يوليو الفائت كجزء من خطة لتقليص الدعم بموجب إصلاحات اقتصادية طموحة.

وترتبط هذه الإجراءات الاقتصادية، التي تشمل تقليص الدعم على الوقود والكهرباء وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بقرض من صندوق النقد الدوليّ قيمته حوالي 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وفي نهاية تموز/يوليو الفائت، أعلن صندوق النقد الدولي صرف آخر شريحة بنحو ملياري دولار من القرض الممنوح إلى مصر، واعتبر في أعقاب تقييم جديد أنّ القاهرة حققت “أهدافها الرئيسية” في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

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