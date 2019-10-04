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مدني المدينة المنورة يدعو إلى أخذ الحذر من التقلبات الجوية

مدني المدينة المنورة يدعو إلى أخذ الحذر من التقلبات الجوية
http://almnatiq.net/?p=781694
المناطق - واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين, إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة من يوم غد السبت إلى يوم الثلاثاء المقبل, وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية الهابطة وشبه انعدام بالرؤية نتيجة الأتربة المثارة ومن المتوقع – بمشيئة الله – هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة خاصة على المرتفعات الغربية والجنوبية وتمتد إلى الأجزاء الساحلية منها.
وأهابت المديرية بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات منها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية والغير ثابته عند هبوب الرياح وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه ودخول الأودية وكذلك عدم المخاطرة بقطع مياه السيول، حاثة الجميع إلى متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة.
وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد بن مبارك الجهني, أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات التابعة لها .

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