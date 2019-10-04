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استشهاد فلسطيني برصاص القوات الاسرائيلية شرق قطاع غزة

استشهاد فلسطيني برصاص القوات الاسرائيلية شرق قطاع غزة
أرشيفية
http://almnatiq.net/?p=781697
المناطق - واس

استشهد اليوم مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة خلال مشاركته في مسيرات العودة الاسبوعية السلمية .
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة عن استشهاد شاباً واصابة 14 آخرين بالرصاص الحي و”المطاطي” وقنابل الغاز، والعشرات بالاختناق خلال مشاركتهم بمسيرات سلمية شرق قطاع غزة
كما أشارت مصدر في مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بان الشاب استشهاد بعيد إصابته برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق بلدة جباليا شمال القطاع.

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