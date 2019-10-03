نائب أمير الشرقية يزور رئيس المحكمة العامة بالأحساء وقاضي الأوقاف والمواريث

المناطق - فهد المريخي

زار صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس المحكمة العامة بالأحساء الشيخ لؤي الراشد بمنزله وتبادل سموه مع الشيخ الراشد الأحاديث الودية، و أشار سموه إلى إستقلال القضاء ودوره في الإصلاح بين المتخاصمين وتحقيق العدالة .كما زار سموه قاضي الأوقاف والمواريث في الأحساء الشيخ علي السلمان بمنزله وتبادل معه الأحاديث الودية مشيراً إلى دور القضاء في تحقيق رؤية المملكة بالوصول إلى تطبيق الإسلام المعتدل المتسامح.