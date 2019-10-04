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رئيس الاتحاد الفلسطيني يشكر القيادة بمناسبة موافقة الاتحاد السعودي على لعب مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني بمدينة رام الله

رئيس الاتحاد الفلسطيني يشكر القيادة بمناسبة موافقة الاتحاد السعودي على لعب مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني بمدينة رام الله

أبرز المواد

رئيس الاتحاد الفلسطيني يشكر القيادة بمناسبة موافقة الاتحاد السعودي على لعب مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني بمدينة رام الله

رئيس الاتحاد الفلسطيني يشكر القيادة بمناسبة موافقة الاتحاد السعودي على لعب مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني بمدينة رام الله
http://almnatiq.net/?p=781720
المناطق - واس

رفع رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، نظير موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم أمام المنتخب فلسطين يوم 15 أكتوبر على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين.
وعبر في بيان صدر عن الاتحاد الفلسطيني اليوم عن عظيم شكره والأسرة الرياضية الفلسطينية للهيئة العامة للرياضة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وللاتحاد السعودي لكرة القدم، وللقائمين على الرياضة بالمملكة كافة.
وقال الرجوب :” إن هذه الخطوة تعد لحظة تاريخية في مكانة الرياضة الفلسطينية، لما لها من دلالات سياسية تعكس الالتزام الثابت للمملكة العربية السعودية فيما يخص فلسطين، والتي كانت دائما تعتبر الهوية الوطنية الفلسطينية عنصر واجب الوجود .
وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر رسالة للاحتلال بأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم، متمنيا أن يشكل هذا الموقف التاريخي للمملكة حافزا للآخرين بوجوب زيارة فلسطين واللعب على أرضها انطلاقا من حق الفلسطينيين اللعب على أرضهم وفق ما أقرته كافة لوائح وانظمة الاتحادين القاري والدولي، وتبديد كل عناصر القلق عند من يتردد للحضور لفلسطين.
ولفت رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى أن الاتحاد الفلسطيني قد تستلم قائمة بعثة المنتخب السعودي التي ستأتي إلى فلسطين، مقدما الشكر لسمو الأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد غرب آسيا للعبة على جهوده الكبيرة التي سخرها لضمان إقامة اللقاء في فلسطين.

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