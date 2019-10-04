احدث الأخبار

“أوبر” تتيح خدمة حجز “هليكوبتر”
أبرز المواد
 قتلى مدنيين وعسكريين في بغداد .. والسلطات تتهم “قناصة مجهولين”
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تطلق حملة استجابة عاجلة للتصدي للكوليرا في السودان
أبرز المواد
 رئيس الاتحاد الفلسطيني يشكر القيادة بمناسبة موافقة الاتحاد السعودي على لعب مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني بمدينة رام الله
أبرز المواد
 جملة على قميص مرشد سياحي تستفز السعوديين وتسبب جدلا واسعا
أبرز المواد
 الرائد يفرض التعادل على الفتح في اللحظات الأخيرة
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يزور رئيس المحكمة العامة بالأحساء وقاضي الأوقاف والمواريث
المنطقة الشرقية
 مساعد رئيس مجلس الشورى يجتمع بعدد من المسؤولين البرازيليين
أبرز المواد
 الانضباط تغرم النصر والأهلي 15 آلاف ريال
أبرز المواد
 استشهاد فلسطيني برصاص القوات الاسرائيلية شرق قطاع غزة
أبرز المواد
 مدني المدينة المنورة يدعو إلى أخذ الحذر من التقلبات الجوية
منطقة المدينة المنورة
 “السياحة” تلغي شرط إثبات القرابة للأسر عند السكن بالفنادق
أبرز المواد
“أوبر” تتيح خدمة حجز “هليكوبتر”

“أوبر” تتيح خدمة حجز “هليكوبتر”

أبرز المواد
قتلى مدنيين وعسكريين في بغداد .. والسلطات تتهم “قناصة مجهولين”

قتلى مدنيين وعسكريين في بغداد .. والسلطات تتهم “قناصة مجهولين”

أبرز المواد
الأمم المتحدة تطلق حملة استجابة عاجلة للتصدي للكوليرا في السودان

الأمم المتحدة تطلق حملة استجابة عاجلة للتصدي للكوليرا في السودان

أبرز المواد
رئيس الاتحاد الفلسطيني يشكر القيادة بمناسبة موافقة الاتحاد السعودي على لعب مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني بمدينة رام الله

رئيس الاتحاد الفلسطيني يشكر القيادة بمناسبة موافقة الاتحاد السعودي على لعب مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني بمدينة رام الله

أبرز المواد

“أوبر” تتيح خدمة حجز “هليكوبتر”

“أوبر” تتيح خدمة حجز “هليكوبتر”
http://almnatiq.net/?p=781729
المناطق - وكالات

تتجه شركة “أوبر تكنولوجيز” للنقل التشاركي للتحليق في أجواء مدينة نيويورك، حيث سيتمكن المستخدمون من ميسوري الحال من حجز رحلات بطائرات هليكوبتر إلى مطار “جون إف. كينيدي” عبر تطبيقات الشركة.

وأعلنت “أوبر” عن خدمة “أوبر كوبتر” الخميس، وقالت إن الرحلات من مانهاتن السفلى وإليها ستصبح متاحة لجميع مستخدمي “أوبر” اعتبارا من الثالث من أكتوبر.

وتستغرق الرحلة نحو 8 دقائق، وتتراوح تكلفتها بين 200 و225 دولارا للشخص الواحد وتشمل التوصيل بسيارة إلى الطائرة الهليكوبتر في رحلة الذهاب إلى مطار جون إف. كينيدي والعودة منه، وفق ما ذكرت “رويترز”.

ويستطيع الركاب اصطحاب حقيبة سفر صغيرة، ويتعين عليهم أن يشاهدوا مقطع فيديو عن إجراءات السلامة قبل الإقلاع على غرار المقاطع التي تبث على الطائرات التجارية.

وتسير شركة “هيليفلايت شيرز” الرحلات وهي شركة مرخصة، وتقترب أسعار خدمة “أوبر” من أسعار منافسيها الذين يوفرون رحلات من المطار وإليه.

وقالت متحدثة باسم “أوبر” إن الرحلة لا تعبر عن الواقع عند طرح الخدمة على المستوى التجاري، لكن تأجير الطائرات الهليكوبتر لا يظهر كأحد الخيارات عبر تطبيق أوبر سوى للعملاء المتواجدين في نطاق منطقة مانهاتن السفلى.

وأضافت “لن تظهر أوبر كوبتر بين الخيارات على التطبيق إذا كنت خارج نطاق منطقة مانهاتن السفلى لأن هذا لن يتيح توفير الوقت”.

ويعد مطار جون كينيدي واحدا من أكبر المطارات في الولايات المتحدة، وتستغرق الرحلات بالسيارة من مانهاتن المزدحمة إلى أي مكان آخر ما بين ساعة واثنتين، فيما تستغرق الرحلات المماثلة في وسائل المواصلات العامة بين 50 و75 دقيقة.

روابط ذات صلة

قتلى مدنيين وعسكريين في بغداد .. والسلطات تتهم “قناصة مجهولين”

قتلى مدنيين وعسكريين في بغداد .. والسلطات تتهم “قناصة مجهولين”
الأمم المتحدة تطلق حملة استجابة عاجلة للتصدي للكوليرا في السودان

الأمم المتحدة تطلق حملة استجابة عاجلة للتصدي للكوليرا في السودان
رئيس الاتحاد الفلسطيني يشكر القيادة بمناسبة موافقة الاتحاد السعودي على لعب مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني بمدينة رام الله

رئيس الاتحاد الفلسطيني يشكر القيادة بمناسبة موافقة الاتحاد السعودي على لعب مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني بمدينة رام الله

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*