المعلمي يستقبل مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة

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استقبل معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المندوب الدائم المعين حديثا للجمهورية التونسية الشقيقة لدى الأمم المتحدة السفير منصف البعتي.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، واستعدادات تونس للانضمام كعضو غير دائم في مجلس الأمن.

وقدم معالي السفير المعلمي في بداية اللقاء التهنئة للسفير البعتي بتوليه هذا المنصب المهم، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهمته.

وأكد معاليه خلال اللقاء على روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، متمنيا التوفيق لتونس في المرحلة السياسية القادمة.

وأعرب المعلمي عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها تونس على الصعيد العربي والأفريقي، مشدداً على روابط التعاون التي تجمع بين وفدي البلدين، وعن ترحيب وفد المملكة الدائم لدى الامم المتحدة في تقديم كل العون والدعم للأشقاء في وفد تونس خلال فترة عضويتهم بمجلس الأمن، بما يسهم في إبراز ومناقشة القضايا التي تهم المنطقة العربية والمملكة في مجلس الأمن.

حضر اللقاء نائب المندوب الدائم في وفد المملكة الدكتور خالد منزلاوي، ومدير مكتب معالي المندوب الدائم في وفد المملكة حكمت بن محمد السعيد، ورئيس قسم الإعلام والمراسم في الوفد الدائم للمملكة محمد بن عبدالرحمن القاضي.