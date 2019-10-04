الاميرة مضاوي تكرم المشاركات في البرنامج الرياضي النسائي الاول بالجوف

أقامت صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله آل سعود حفلاً تكريمياً لإدارة برنامج الأسبوع الرياضي النسائي الأول بالجوف واللّجان العاملة والفرق المشاركة والجهات المتعاونة تقديراً لجهودهن الكبيرة في نجاح البرنامج الاول من نوعه وقدمت الاميرة مضاوي شكرها للهيئة العامة للرياضة على اقامة هذا البرنامج في المنطقة متطلعة لاستمرار تنفيذ مثل هذه البرامج التي من شأنها رفع ثقافة أهمية ممارسة الرياضة النسائية مؤكدة انها ستكون جنبا الى جنب مع كل ما يخدم المرأة السعودية وفق تطلعات ورؤية القيادة الحكيمة كما قدمت شكرها للقائمات على البرنامج من مشرفات وعاملات ومتطوعات مشيدة بالنجاح الكبير الذي تحقق .

من جهتها قدمت المشرفة العامة على البرنامج الاستاذة عفاف الشمري شكرها وتقديرها باسم الهيئة العامة لرياضة واللجان المنظمة لصاحبة السمو الأميرة مضاوي على تكريمها وعلى رعايتها للبرنامج ومتابعتها المستمرة، كما قدمت رئيسة اللجنة الإعلامية الأستاذة ميسر البديوي درعاً تذكارياً لسمو الأميرة بمناسبة اليوم الوطني مقدما من رئيس ملتقى إعلاميي الجوف .