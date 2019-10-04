احدث الأخبار

الاميرة مضاوي تكرم المشاركات في البرنامج الرياضي النسائي الاول بالجوف
منطقة الجوف
 الرئيس التونسي: وجود القروي بالسجن يؤثر بمصداقية الانتخابات
أبرز المواد
 أمطار على مراكز الشبحة التابعة لمحافظة أملج
منطقة تبوك
 المعلمي يستقبل مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة
أبرز المواد
 فتوحي يقود الحزم للفوز على الاتحاد
أبرز المواد
 “أوبر” تتيح خدمة حجز “هليكوبتر”
أبرز المواد
 قتلى مدنيين وعسكريين في بغداد .. والسلطات تتهم “قناصة مجهولين”
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تطلق حملة استجابة عاجلة للتصدي للكوليرا في السودان
أبرز المواد
 رئيس الاتحاد الفلسطيني يشكر القيادة بمناسبة موافقة الاتحاد السعودي على لعب مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني بمدينة رام الله
أبرز المواد
 جملة على قميص مرشد سياحي تستفز السعوديين وتسبب جدلا واسعا
أبرز المواد
 الرائد يفرض التعادل على الفتح في اللحظات الأخيرة
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يزور رئيس المحكمة العامة بالأحساء وقاضي الأوقاف والمواريث
المنطقة الشرقية
الاميرة مضاوي تكرم المشاركات في البرنامج الرياضي النسائي الاول بالجوف

الاميرة مضاوي تكرم المشاركات في البرنامج الرياضي النسائي الاول بالجوف

منطقة الجوف
الرئيس التونسي: وجود القروي بالسجن يؤثر بمصداقية الانتخابات

الرئيس التونسي: وجود القروي بالسجن يؤثر بمصداقية الانتخابات

أبرز المواد
أمطار على مراكز الشبحة التابعة لمحافظة أملج

أمطار على مراكز الشبحة التابعة لمحافظة أملج

منطقة تبوك
المعلمي يستقبل مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة

المعلمي يستقبل مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة

أبرز المواد

الاميرة مضاوي تكرم المشاركات في البرنامج الرياضي النسائي الاول بالجوف

الاميرة مضاوي تكرم المشاركات في البرنامج الرياضي النسائي الاول بالجوف
http://almnatiq.net/?p=781748
المناطق - الجوف

أقامت صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله آل سعود حفلاً تكريمياً لإدارة برنامج الأسبوع الرياضي النسائي الأول بالجوف واللّجان العاملة والفرق المشاركة والجهات المتعاونة  تقديراً لجهودهن الكبيرة في نجاح البرنامج الاول من نوعه وقدمت الاميرة مضاوي شكرها للهيئة العامة للرياضة على اقامة هذا البرنامج في المنطقة متطلعة لاستمرار تنفيذ مثل هذه البرامج التي من شأنها رفع ثقافة أهمية ممارسة الرياضة النسائية مؤكدة انها ستكون جنبا الى جنب مع كل ما يخدم المرأة السعودية وفق تطلعات ورؤية القيادة الحكيمة كما قدمت شكرها للقائمات على البرنامج من مشرفات وعاملات ومتطوعات مشيدة بالنجاح الكبير الذي تحقق  .
من جهتها قدمت المشرفة العامة على البرنامج الاستاذة عفاف الشمري شكرها وتقديرها باسم الهيئة العامة لرياضة واللجان المنظمة  لصاحبة السمو الأميرة مضاوي على تكريمها وعلى رعايتها للبرنامج ومتابعتها المستمرة، كما قدمت رئيسة اللجنة الإعلامية الأستاذة ميسر البديوي درعاً تذكارياً لسمو الأميرة بمناسبة اليوم الوطني مقدما من رئيس ملتقى إعلاميي الجوف .

روابط ذات صلة

إدارة “تعليم الجوف” تعزز حماية الطلاب ببرنامج “رفق”

إدارة “تعليم الجوف” تعزز حماية الطلاب ببرنامج “رفق”
الإدارة النسائية بالأمانة تشارك المتطوعات ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء

الإدارة النسائية بالأمانة تشارك المتطوعات ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء
اصابة شخصين بإصابات حرجة بحادث تصادم بالقرب من القريات

اصابة شخصين بإصابات حرجة بحادث تصادم بالقرب من القريات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*