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الصدر يطالب باستقالة الحكومة العراقية وإجراء انتخابات مبكرة

الصدر يطالب باستقالة الحكومة العراقية وإجراء انتخابات مبكرة
http://almnatiq.net/?p=781753
المناطق - وكالات

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، الحكومة العراقية لتقديم استقالتها، والعمل على إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي.

وذكر الصدر في بيان مكتوب بخط اليد: “أحقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة، ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي”.

وأضاف أن “ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه”.

وتصاعدت الجمعة، المواجهات بين المتظاهرين العراقيين الذين باتوا يطالبون “بإسقاط الحكومة” وقوات الأمن، التي أطلقت الرصاص على المحتجين في اليوم الرابع من تحركات سقط فيها حتى الجمعة 46 قتيلا، ومئات الجرحى.

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