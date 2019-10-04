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فيسبوك والاكتئاب.. دراسة جديدة تؤكد “الحقيقة المُرة”

فيسبوك والاكتئاب.. دراسة جديدة تؤكد “الحقيقة المُرة”
http://almnatiq.net/?p=781756
المناطق - الرياض

توصلت دراسة حديثة إلى أن الاستغناء عن مواقع التواصل الاجتماعي، يساهم في جعل البشر أقل اكتئابا وأكثر إنتاجية، وأفضل من ناحية التعامل مع الأخبار.

ودرس فريق الخبير الاقتصادي، روبرتو موسكيرا، في إحدى جامعات الإكوادور، 1765 طالبا من جامعة تكساس أي اند إم، يستعملون موقع فيسبوك.

وأجرى الفريق مقارنة بين أنشطة الطلاب ممن تخلوا عن موقع التواصل الاجتماعي لفترة أسبوع، وآخرين واصلوا استخدامهم لفيسبوك.

وتوصل الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “إكسبرمنتال إيكونوميكس”، إلى أن فريق الطلاب الذي توقف عن زيارة فيسبوك تمتعوا بإنتاجية أعلى.

وأعربوا عن شعورهم بالاكتئاب على نحو أقل مقارنة بالفريق الثاني، كما أنهم باتوا أكثر انخراطا في أنشطة صحية، وفق ما ذكر موقع “تيك سبوت”.

وبالإضافة إلى الآثار الصحية، فقد توصل الباحثون إلى أن المشاركين في الدراسة ممن أخذوا “استراحة” من فيسبوك، استهلكوا أخبارا أقل.

وتدعم هذه النتيجة الدراسات السابقة التي رأت بأن فيسبوك يمكن أن يكون قناة مهمة لمصادر الأخبار الزائفة.

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