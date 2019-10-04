ثغرة في “واتس آب” تتيح سرقة بيانات المستخدمين بواسطة صورة GIF

المناطق - الرياض

عثر باحث في الأمن السيبراني عن ثغرة في “واتس آب” تحث المستخدمين على تحديث التطبيق لتجنب أي هجوم سيبراني، ما يتيح قرصنتهم.

وتمكن الهاكرز من اختراق الهواتف الذكية وسرقة الملفات الشخصية للمستخدمين ورسائلهم، بمجرد إرسال صورة متحركة GIF للضحايا وقيام الأخيرين بفتحها، وفقا للباحث مجهول الهوية المسمى Awakened.